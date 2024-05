Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami Związku Rolniczego "Orka". W rozmowach uczestniczy też wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik oraz minister Wojciech Kolarski. "Prezydent kiedy był w Sejmie i wysłuchiwał wystąpienia ministra obrony spotkał się również z protestującymi (rolnikami), okazał im szacunek i protest został przerwany" - dodał Kolarski.

Kolarski powiedział w radiu RMF FM, że spotkanie jest efektem rozmowy prezydenta z protestującymi rolnikami, do której doszło w minioną środę. Andrzej Duda przybył wówczas do Sejmu, aby wysłuchać informacji wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza na temat stanu bezpieczeństwa państwa. "Dramatyczny protest rolniczy w Sejmie i prośby o to żeby premier spotkał się z protestującymi; ten protest miał coraz bardziej dramatyczny charakter" - zauważył Kolarski.

Prezydent zaprosił rolników do Pałacu Prezydenckiego

Protest rolników w Sejmie

9 maja grupa 11 rolników rozpoczęła protest w Sejmie, domagając się rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem o unijnym Zielonym Ładzie. Do Sejmu weszli na przepustki zgłoszone przez Konfederację i PiS. W środę 22 maja opuścili budynek Sejmu po rozmowie z Andrzejem Dudą, który zaprosił ich na spotkanie.