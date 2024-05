Decyzje Sądu Dyscyplinarnego przy Naczelnym Sądzie Administracyjnym i prezesa tego sądu otwierają drogę do kolejnych czynności procesowych w sprawie pana Tomasza Szmydta w kontekście tego, o co jest podejrzewany, czyli zarzutu szpiegostwa – ocenił w piątek szef MS, prokurator generalny Adam Bodnar.

Zatrzymanie sędziego podejrzanego o szpiegostwo

„Został złożony wniosek o uchylenie immunitetu oraz zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Ten wniosek został uwzględniony wczoraj około południa przez Sąd Dyscyplinarny przy Naczelnym Sądzie Administracyjnym, jednocześnie też wczoraj popołudniem prezes NSA Jacek Chlebny podjął decyzję o tym, że przyjmuje oświadczenie Szmydta o zrzeczeniu się urzędu sędziego. To wszystko otwiera drogę do kolejnych czynności procesowych w sprawie pana Szmydta w kontekście tego, o co jest podejrzewany, czyli zarzutu szpiegostwa” - powiedział Bodnar podczas briefingu w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie.

Według niego ta sprawa „to jeden z najpoważniejszych tematów, jakie mamy, z których musimy wyciągnąć wnioski”.

Potrzeba weryfikacji uprawnień do informacji niejawnych

Bodnar przypomniał, że w polskim systemie prawnym sędziwie, ale też prokuratorzy uzyskują dostęp do informacji niejawnych z samego faktu, że zostają sędzią lub prokuratorem i nie są w tym kontekście weryfikowani. Na świecie - dodał minister sprawiedliwości – są przyjęte rożne rozwiązania, od braku jakiejkolwiek kontroli, po rożnego rodzaju weryfikacje.

„Ponieważ nie ma jednolitego rozwiązania, to w zasadzie musimy się zastanowić, czego my potrzebujemy i jak to ustawić z punktu widzenia zasad konstytucyjnych” - zaznaczył Bodnar.

Wyraził przekonanie, że „czeka nas poważna merytoryczna debata z udziałem środowisk sędziowskich i obywatelskich, skorzystanie z najlepszych wzorców międzynarodowych i stworzenie rozwiązania, które będzie łączyło te wszystkie okoliczności i sprzeczne ze sobą interesy”.

Wyzwanie zagranicznych służb specjalnych i reakcja prokuratury

„Zagrożenie ze strony służb specjalnych białoruskich, rosyjskich czy innych państw jest na tyle duże, że powinniśmy szukać instrumentów, które w większym stopniu biorą pod uwagę bezpieczeństwo państwa” - wskazał szef MS.

W poniedziałek Prokuratura Krajowa poinformowała, że mazowiecki pion ds. przestępczości zorganizowanej PK z urzędu prowadzi czynności sprawdzające w związku z informacją o złożeniu przez sędziego wniosku o azyl polityczny na Białorusi. W środę poinformowano, że PK wszczęła w tej sprawie śledztwo. Postępowanie toczy się w oparciu o przepis Kodeksu karnego mówiący o udziale w działalności obcego wywiadu i udzielania temu wywiadowi informacji mogących wyrządzić szkodę RP. Sprawę badają także służby specjalne.

Sędzia Sz. na konferencji prasowej na Białorusi i udział w propagandzie

Sprawa stała się publiczna, gdy - formalnie przebywający od 22 kwietnia do 10 maja na urlopie - sędzia II Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasz Sz. objawił się w poniedziałek na propagandowej konferencji prasowej w Mińsku na Białorusi. Państwowa białoruska agencja prasowa BiełTA poinformowała, że poprosił władze Białorusi o "opiekę i ochronę". Sędzia powiadomił natomiast, że zrzeka się dotychczasowego stanowiska w WSA "ze skutkiem natychmiastowym". Oświadczenie w tej sprawie zamieścił także w mediach społecznościowych.

Następnie Sz. zaczął pojawiać się w białoruskich i rosyjskich mediach i powtarzać tezy tamtejszej propagandy, m.in. udzielił wywiadu w programie Władymira Sołowiowa, nazywanego główną twarzą kremlowskiej propagandy, który w swoich wcześniejszych programach m.in. udowadniał, że zbrodnie w Buczy, Kramatorsku czy Mariupolu były przygotowanymi przez Ukrainę "inscenizacjami".

Polska prokuratura uznała, że Sz. biorąc udział w tych programach rządowych mediów białoruskich i rosyjskich działał na szkodę RP i wziął udział w "wojnie hybrydowej" wobec naszego kraju.

Uchylenie immunitetu i zawieszenie sędziego Sz. przez sąd dyscyplinarny

W czwartek Sąd Dyscyplinarny przy Naczelnym Sądzie Administracyjnym uchylił immunitet sędziego, zezwolił na jego zatrzymanie i na zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania oraz zawiesił go w czynnościach służbowych. Następnie prezes NSA przyjął złożone publicznie oświadczenie Tomasza Sz. o zrzeczeniu się ze skutkiem natychmiastowym urzędu sędziego.(PAP)

rgr/ godl/ amac/