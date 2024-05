Ten cały wniosek to jest oczywiście próba zastraszenia KRRiT i mnie - powiedział w piątek o złożonym w Sejmie wstępnym wniosku o postawieniu go przed Trybunałem Stanu przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) Maciej Świrski.

Przewodniczący KRRiT komentuje wniosek o postawienie go przed Trybunałem Stanu

Pytany w TV Republika, czy jest "jest zaskoczony złożonym w Sejmie wstępnym wnioskiem o postawienie przed Trybunałem Stanu", Maciej Świrski powiedział: "nie, jestem historykiem (...) Jak jakiś tyran mówi, co będzie realizował - to traktuję poważnie słowa tyrana. To były zapowiedzi jeszcze z czasów kampanii wyborczej" - przypomniał przewodniczący KRRiT.

"Muszę powiedzieć, że jestem w dobrym towarzystwie. Bo w czasie kampanii wyborczej wymieniano, że przed Trybunał Stanu (TS) postawiony zostanie pan premier Morawiecki, pan prezydent, pan prezes (PiS - PAP) Kaczyński, pan prezes (NBP - PAP) Glapiński i ja. No to bardzo dobre towarzystwo. Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo" - powiedział.

Świrski odpiera zarzuty i podkreśla legalność działań KRRiT

Podkreślił, że "ten cały wniosek to jest oczywiście próba zastraszenia KRRiT i mnie". "Moja cecha jest taka, że jakoś się słabo daję przestraszać" - dodał. Powiedział też, że "operacja przejęcia mediów publicznych miała przejść bezboleśnie, a tutaj KRRIT się postawiła, więc trzeba zdyscyplinować tych, którzy wierzgają".

Przypomniał, że nie należy do PiS i nie jest politykiem. "Nie mam żadnych ambicji politycznych, (...) a Trybunał Stanu nie może mi nic zarzucić, bo wszystko jest legalne" - wyjaśnił, dodając, że KRRiT "działa legalnie”. „Jeżeli skazano by mnie, to byłoby to złamanie prawa" - ocenił.

Szczegóły wniosku o postawienie szefa KRRiT przed Trybunałem Stanu

Posłowie koalicji rządzącej złożyli w czwartek w Sejmie wstępny wniosek o postawienie szefa KRRiT Macieja Świrskiego przed TS. Podpisało się pod nim 185 posłów. Piotr Adamowicz (KO), podał, że wniosek, wraz z materiałem dowodowym, liczy 285 stron, a Świrskiemu postawiono 11 zarzutów.

"Wniosek dotyczy trzech segmentów: blokowania około 300 mln zł z abonamentu dla publicznego radia i telewizji, blokowania koncesji dla nadawców prywatnych: TVN, TVN24, Radia Tok FM, Radia Zet. Trzecia grupa zarzutów dotyczy niewykonywania badań statystycznych dotyczących oglądalności stacji telewizyjnych w Polsce” – powiedział Adamowicz.

Procedura złożenia wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu w Sejmie

Wniosek w sprawie postawienia przed TS może złożyć w Sejmie prezydent lub co najmniej 115 posłów. Wniosek trafia do sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Komisja przedstawia Sejmowi sprawozdanie z prac wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed TS lub o umorzenie postępowania.(PAP)

autor: Grzegorz Janikowski

gj/ aszw/ wus/