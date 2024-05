Dziś o godz. 18 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbędzie się losowanie numerów list wyborczych komitetów, które zgłosiły listy kandydatów w więcej niż jednym okręgu wyborczym w związku wyborami do Parlamentu Europejskiego. Zarejestrowano 7 komitetów o zasięgu ogólnopolskim. Komitet wyborczy ma prawo do bezpłatnych audycji wyborczych w programach publicznego radia i telewizji, jeżeli zarejestrował swoje listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów wyborczych.

W pierwszej kolejności zostaną wylosowane numery komitetów, które zarejestrowały listy we wszystkich 13 okręgach wyborczych. Następnie zostaną wylosowane numery dla tych komitetów, które zarejestrowały listy w więcej niż jednym okręgu wyborczym.

Z danych PKW wynika, że w wyborach do PE swoje listy wystawi 11 z 40 zarejestrowanych komitetów wyborczych.

Komitety ogólnopolskie

Status komitetu ogólnopolskiego, czyli takiego, który wystawi listy we wszystkich 13 okręgach, ma 7 komitetów: KKWKoalicja Obywatelska, KW Prawo i Sprawiedliwość, KKW Lewica, KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe, KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, KW Polexit, KWW Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polska w Normalnej Europie.

Procedura odwoławcza

Wciąż trwa procedura odwoławcza dotycząca rejestracji kandydatów komitetu wyborczego Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców. W piątek rozstrzygnie się, czy komitet ten wystawi listy we wszystkich okręgach (na ten moment zarejestrowano listy ugrupowania w 6 okręgach (obejmującym województwo kujawsko-pomorskie, na Mazowszu, w Wielkopolsce, obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie oraz na Śląsku).

Zarejestrowane listy w okręgach wyborczych

Komitet Wyborczy Normalny Kraj zarejestrował listy w 5 okręgach wyborczych (obejmującym województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie, na Mazowszu, w Wielkopolsce, obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie oraz na Śląsku).

W 2 okręgach swoje listy zarejestrował Komitet Wyborczy Ruch Naprawy Polski (na Mazowszu oraz na Śląsku).

Z kolei Komitet Wyborczy Wyborców Głos Silnej Polski zgłosił kandydatów tylko w jednym okręgu (na Mazowszu).

Zasady zgłaszania komitetu wyborczego

Komitet wyborczy w każdym okręgu wyborczym mógł zgłosić tylko jedną listę kandydatów na europosłów; ich liczba na liście nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 10. Dodatkowo obowiązują zasady- liczba kobiet i mężczyzn nie może być mniejsza niż 35 proc. liczby wszystkich kandydatów na liście. Kandydat może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i tylko z jednej listy.

Każde zgłoszenie listy musiało być poparte co najmniej 10 tysiącami podpisów, chyba że komitet uzyskał zaświadczenie PKW uprawniające do zgłoszenia listy bez podpisów poparcia. Zaświadczenie takie mogły dostać komitety, które zarejestrowały listy w siedmiu okręgach.

Prawo komitetów wyborczych

Komitet wyborczy ma prawo do bezpłatnych audycji wyborczych w programach publicznego radia i telewizji, jeżeli zarejestrował swoje listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów wyborczych. Będą one rozpowszechniane od 25 maja do 7 czerwca.

Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE w dniach 6–9 czerwca. W Polsce 9 czerwca będzie wybieranych 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.