Szykują się zmiany w nauczaniu religii w szkołach, a projekt rozporządzenia je wprowadzające już trafił do konsultacji. Nowości dotyczyć będą nie tylko uczniów szkół podstawowych, ale nawet przedszkolaków, a jeśli przepisy w proponowanej formie wejdą w życie, nauka religii w szkołach zmieni się nie do poznania.

Postulaty zmian w systemie nauczania religii w szkołach miała większość partii obecnej koalicji, gdy pod koniec ubiegłego roku szły one po wyborcze zwycięstwo. Najbardziej radykalne propozycje zakładały całkowite jej wycofanie ze szkół, a mniej drastyczne dotyczyły ograniczenia liczby godzin.

Zmiany w nauczaniu religii i etyki

Przed dwoma miesiącami ze strony rządzących padły zapowiedzi, że od września tego roku państwo finansować będzie w szkołach tylko jedną godzinę nauczania religii, jednak propozycja ta spotkała się z ostrym sprzeciwem, między innymi ze strony duchowieństwa. Teraz zaś postanowiono zabrać się za sposób, w jaki w przedszkolach i szkołach nauka religii ma być organizowana.

Obecnie zajęcia z religii i etyki są organizowane oddzielnie dla uczniów każdego oddziału, o ile na naukę religii zgłosi się co najmniej siedmiu uczniów z tego oddziału. W przypadku mniejszej niż siedem liczby zgłoszonych uczniów to szkoła organizuje naukę religii lub etyki w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych. Teraz ma to się zmienić.

„Projektowana nowelizacja ma na celu umożliwienie organizowania lekcji religii i etyki w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej obejmującej wychowanków lub uczniów oddziałów lub klas, w których na lekcję religii zgłosiło się także więcej niż siedmiu uczniów” – informuje resort edukacji.

Nawet 30 uczniów w klasie na lekcji religii

Proponowane zmiany oznaczają, że nawet jeśli w jednej klasie większość uczniów zadeklaruje, że chce chodzić na religię, to niekoniecznie będą oni zdobywać wiedzę we własnym gronie, gdyż szkoła będzie mogła połączyć tę grupę z uczniami z innej klasy. Projekt wprowadza co prawda pewne ograniczenia, gdyż powstałe w ten sposób grupy nie będą mogły w szkołach podstawowych i średnich liczyć więcej, niż 30 osób. W przedszkolach natomiast powstałe w wyniku łączenia oddziałów grupy będą mogły składać się maksymalnie z 25 maluchów.

Resort przekonuje, że proponowane zmiany mają charakter jedynie organizacyjny.

„Celem zmian jest dostosowanie warunków i sposobu organizacji zajęć religii i etyki do możliwości organizacji pracy szkół i przedszkoli w zakresie racjonalnego dysponowania kadrą pedagogiczną i czasem na realizację tych zajęć” – informuje Ministerstwo Edukacji.

Projekt rozporządzenia skierowany został do konsultacji, które potrwają do 29 maja.