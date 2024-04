Jak wynika z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla DGP i RMF FM, Polacy o wiele częściej deklarują poparcie dla inwestycji w rozwój mieszkań na tani wynajem (45 proc.) od dopłat do rat kredytów mieszkaniowych (29 proc.). 13 proc. respondentów uważa z kolei, że państwo nie powinno pomagać obywatelom w tej kwestii, kolejne 13 proc. nie ma zdania.

Zdecydowanymi zwolennikami rozwoju budownictwa społecznego są wyborcy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. W tej grupie 60 proc. ankietowanych wolałoby wsparcie inwestycji w tym zakresie od rozwiązania kredytowego, którego zwolennikami jest 18 proc. pytanych. 11 proc. nie jest za jakąkolwiek pomocą. Kolejne 11 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

Opcja mieszkań na wynajem wygrywa również wśród wyborców opozycji (PiS i Konfederacja). Za takim rozwiązaniem w tej grupie jest 41 proc. respondentów, z kolei 35 proc. wybrałoby dopłaty do rat kredytów mieszkaniowych. 6 proc. jest przeciwko jakiemukolwiek wsparciu. 17 proc. nie na zdania w tej kwestii.

– Liczba poszukiwaczy alternatyw dla kredytów mieszkaniowych rośnie proporcjonalnie ze wzrostem cen na rynku – komentuje dr hab. Mikołaj Lewicki z Katedry Socjologii Ekonomicznej i Spraw Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. – Rośnie nam grupa „wkurzonych”, czyli tych, których dziś nie stać na zakup mieszkania. To „przegrani” w „wyścigu po własność”, w którym lokatorzy ścigają się z inwestorami. I zazwyczaj przegrywają, bo nie mają szans na akumulację tak wysokich środków. Ich pensje nie rosną tak szybko, by móc zakupić mieszkanie. Jak dodamy do tego tych, którym trudno im zapłacić za ratę kredytu lub za wynajem, a zarazem nie kwalifikują się do przydziału mieszkania komunalnego, to okaże się, że być może właśnie kończą się czasy „chowania głowy w piasek”, czyli redukcji polityki mieszkaniowej do dopłat do mieszkań – ocenia socjolog.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla DGP i RMF FM zrealizowany został w dniach 19-21 kwietnia 2024 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych Polaków. Badanie zrealizowane zostało metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI).