Frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych, według stanu na godz. 12, wyniosła 12,93 proc. - poinformował w niedzielę przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Dodał, że najwyższą frekwencję odnotowano w Podlaskim, a najniższą - Dolnośląskim.

Wybory samorządowe 2024. Dane o liczbie uprawnionych i wydanych kartach do głosowania

Marciniak przekazał, że według stanu na godz. 12, liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców, w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 12 mln 17 tys. 627 osób.

Podał, że wydano karty do głosowania 1 mln 554 tys. 381 osobom uprawnionym, co stanowi 12,93 proc. w stosunku do liczby os. uprawnionych do udziału w wyborach.

Wybory samorządowe 2024. Informacje o frekwencji w poszczególnych regionach

Przewodniczący PKW przekazał, że najwyższą frekwencję na godz. 12 odnotowano w woj. podlaskim (15,83 proc.), woj. lubelskim (15,41 proc.), woj. podkarpackim (14,89 proc.). Natomiast najniższą - w woj. dolnośląskim (10,64 proc.), woj. opolskim (11,92 proc.) i woj. śląskim (11,97 proc).

Wybory samorządowe 2024

O godz. 7 w niedzielę, 21 kwietnia rozpoczęła się druga tura wyborów samorządowych. Wybranych ma zostać 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów. Ponowne głosowanie odbywa się m.in. w 60 miastach prezydenckich, w tym w dziewięciu wojewódzkich.(PAP)

autorki: Paulina Kurek, Karolina Kropiwiec

