To jeszcze nie koniec wyborów samorządowych 2024. Przynajmniej dla kilkuset miast i gmin. To oznacza, że przed przed drugą turą wyborów samorządowych także będzie obowiązywała cisza wyborcza. Przypominamy terminy, zasady oraz kary za złamanie ciszy wyborczej.

Druga tura wyborów - gdzie?

Druga tura wyborów odbędzie się m.in. w 60 miastach prezydenckich, w tym w 9 miastach wojewódzkich: Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Dogrywka w wyborach na prezydenta będzie potrzebna ponadto w takich miastach, jak m.in. Bełchatów, Bielsko-Biała, Częstochowa, Elbląg, Gdynia, Gliwice, Inowrocław, Jelenia Góra, Konin, Koszalin, Ostrołęka, Piła, Przemyśl, Radom, Rybnik, Skarżysko-Kamienna, Słupsk, Suwałki, Tczew, Tychy, Wejherowo, Włocławek, czy Zamość.

Cisza wyborcza - od kiedy?

Cisza wyborcza rozpocznie się w nocy z piątku na sobotę (19/20 kwietnia). Cisza wyborcza będzie obowiązywała na terenie całego kraju, nie tylko w tych miejscach gdzie odbywa się ponowne głosowanie. Potrwa do godz. 21 w niedzielę, 21 kwietnia.

Cisza wyborcza - co oznacza?

Zakaz agitacji wyborczej

W tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej, nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, rozpowszechniać materiałów wyborczych. Dotyczy to również internetu. Przebywając w lokalu wyborczym zabrania się również m. in. eksponowania napisów, znaków oraz symboli kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. Za złamanie zakazu agitacji grozi kara grzywny.

Cisza wyborcza - co grozi za złamanie?

Za agitację na rzecz konkretnych kandydatów oraz wywieszanie plakatów, rozdawanie ulotek, organizowanie spotkań związanych z wyborami grozi grzywna od 50 zł do 5 tys. zł; jej wysokość ustalają sądy.

Najwyższa grzywna: od 500 tys. zł do 1 mln zł grozi za publikację sondaży w czasie ciszy wyborczej. Chodzi zarówno o sondaże przedwyborcze dotyczące przewidywanych zachowań wyborców, wyników wyborów, jak i sondaże prowadzone w dniu głosowania.

Cisza wyborcza - gdzie zgłosić naruszenie?

Wszystkie przypadki naruszenia ciszy wyborczej należy zgłaszać Policji

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że naruszenie zakazu prowadzenia agitacji wyborczej w okresie ciszy wyborczej to wykroczenie, a naruszenie zakazu podawania do publicznej wiadomości wyników sondaży, zachowań wyborczych i przewidywanych wyników wyborów – przestępstwo.

Państwowa Komisja Wyborcza nie zajmuje się oceną, czy w danym przypadku doszło do naruszenia zakazów prowadzenia agitacji wyborczej. Należy to do organów ścigania i sądów.

Materiały opublikowane przed ciszą wyborczą

Materiały wyborcze zamieszczone przed zakończeniem kampanii wyborczej nie muszą być usuwane z przestrzeni publicznej na czas ciszy wyborczej. Nie wolno ich modyfikować ani przemieszczać, ponieważ może to zostać uznane za czynne prowadzenie agitacji wyborczej.

źródło: PAP, PKW, własne.