10 kwietnia o godzinie 10.00 odbyła się konferencja prasowa Marszałka Sejmu. Szymon Hołownia przedstawił porządek obrad Sejmu. Jak zapowiedział, w najbliższych dniach posłowie zajmą się projektem nowelizacji ustawy o KRS, projektami ustaw dotyczącymi przepisów aborcyjnych, a także wnioskiem PiS o odwołanie szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.

Przed 9. posiedzeniem Sejmu Szymon Hołownia pojawił się na konferencji prasowej, by przedstawić porządek obrad Sejmu. Jak zapowiedział, środowe posiedzenie sejmu rozpocznie się od chwili zadumy i wspomnienia tych, którzy zmarli w katastrofie smoleńskiej.

10 kwietnia Sejm zajmie się także wakacjami kredytowymi oraz wotum nieufności wobec ministra Kierwińskiego.

Środowe obrady rozpoczną się o godz. 11:00, posiedzenia czwartkowe i piątkowe rozpoczną się o godz. 9:00.

Temat aborcji w Sejmie

W kolejnych dniach Sejm zajmie się m.in. tematem aborcji. W czwartek ma odbyć się czytanie czterech projektów, które złożyły: KO, Lewica i Trzecia Droga.

Hołownia zapowiedział, że jeżeli pojawią w czasie prac nad tymi projektami wnioski o ich odrzucenie w I czytaniu, to głosowania nad tymi wnioskami odbędą się w piątek. Dodał, że jeżeli Sejm zdecyduje o skierowaniu tych projektów do komisji nadzwyczajnej, to Sejm jeszcze w piątek tę komisję powoła.

Marszałek Sejmu przekazał, że kluby parlamentarne zostały poinformowane, że będą miały czas do czwartku, do godz. 18, aby zaproponować kandydatury na członków tej nadzwyczajnej komisji. "Jeżeli taka będzie decyzja Sejmu wyrażona w czasie głosowań w piątek, to od razu w czasie głosowań w piątek ta komisja zostanie powołana" - zadeklarował.

Poinformował, że Prezydium Sejmu na jego wniosek zdecydowało, że ta komisja będzie liczyła 27 członków. "Parytet będzie - zgodnie z zasadą wyznaczania parytetów, którą mamy przyjętą w Sejmie, jeśli chodzi o liczebność komisji - następujący: PiS - 11 członków, KO - 9, PL2050-TD - 2, PSL-TD - 2, Lewica - 2, Konfederacja - 1 poseł" - poinformował Hołownia.

Zaznaczył, że komisja jeszcze nie jest powołana, "więc to jest w pewnym sensie sondażowa procedura".

Szczegółowy harmonogram środowych obrad: