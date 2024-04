83 proc. Polaków uważa, że wojna w Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski; to wzrost o 9 punktów procentowych od listopada 2023 r. - wynika z marcowego sondażu CBOS. To poziom zbliżony do tego z początku rosyjskiej inwazji (85 proc.) gdy wiele osób wątpiło, czy Ukraina utrzyma się choćby kilka tygodni - zaznaczono.