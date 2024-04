Nadużycia wyborcze już w dniu głosowania trafiły pod lupę PKW, gdy nietrzeźwa wyborczyni wyjęła karty do głosowania z lokalu, a inny wyborca w Radomiu zniszczył swoją kartę, co zostało zgłoszone i zabezpieczone pod kątem naruszenia prawa.

Nieprawidłowości wyborcze w lubelskim i Radomiu

Podczas konferencji prasowej PKW po godz. 13.30 podał, że jeden przypadek, to wyniesienie kart wyborczych poza lokal przez nietrzeźwą kobietę w woj. lubelskim, a drugi - podarcia kart do głosowania przez wyborcę w Radomiu.

Wyniesione karty do głosowania zostały zabezpieczone w mieszkaniu kobiety.

W Radomiu wyborca po pobraniu karty do głosowania podarł ją i zostawił w lokalu, a następnie opuścił pomieszczenie - podał sędzia. Podarta karta została zabezpieczona przez komisję, przewodnicząca zgłosiła zdarzenie i podjęto działania dotyczące złamania przepisów wyborczych Kodeksu karnego. Określa on, że kto w związku z wyborami "niszczy, uszkadza, ukrywa, przerabia lub podrabia protokoły lub inne dokumenty wyborcze albo referendalne" podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.

Zamiana kart do głosowania w Katowicach

Przewodniczący Marciniak podał jeszcze, że w Katowicach doszło do incydentu - w jednej z gmin dwaj wyborcy wymienili się kartami do głosowania.

Podczas konferencji o godz. 10 Marciniak poinformował, że w 7 przypadkach podejrzewane były przestępstwa w związku z wyborami, stwierdzono też 212 wykroczeń