Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało w czwartek, że po weryfikacji zgłoszeń ustalona została lista czworga kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w konkursie na stanowisko Prokuratora Europejskiego z Polski. Rozmowy kwalifikacyjne wyznaczono na 18 kwietnia.

Rozpoczęcie konkursu na stanowisko Prokuratora Europejskiego

"Do zespołu konkursowego wpłynęło pięć ofert, ale jedna została odrzucona z przyczyn formalnych. Do dalszego etapu konkursu przeszło czworo kandydatów" - poinformowało MS. Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należało złożyć do 25 marca br.

Jak w związku z tym przekazano w komunikacie resortu sprawiedliwości, pierwszym z kandydatów w kolejności alfabetycznej ubiegającym się o stanowisko Prokuratora Europejskiego jest prokurator Prokuratury Krajowej, Zastępca Dyrektora Departamentu do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji w PK Tomasz Iwanowski.

Kolejną kandydatką jest prokurator Prokuratury Krajowej; członek Krajowej Rady Prokuratorów przy PG, a w latach 2016-2022 członek Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych dr Grażyna Stronikowska.

W konkursie weźmie też udział prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie, w latach 2006–2011 pracownik kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Rady Europy dr Piotr Turek.

Ostatnim z kandydatów jest prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, asystent Przedstawiciela Krajowego Polski w Eurojust, pełniący funkcję Przewodniczącego Zespołu do spraw Przestępczości Gospodarczej Eurojust Paweł Wąsik.

Proces kwalifikacyjny i wybór kandydatów na Prokuratora Europejskiego

"18 kwietnia br. powołany przez ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego zespół do spraw wyłonienia kandydatów na urząd Prokuratora Europejskiego przeprowadzi z zakwalifikowanymi rozmowy kwalifikacyjne" - podał resort.

Jak przekazano, "po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych zespół wyłoni trzech kandydatów, którzy zostaną przedstawieni Komisji Selekcyjnej opiniującej kandydatów wskazanych na urząd Prokuratora Europejskiego". Prokuratura Europejska będzie mogła rozpocząć działalność i dochodzenia w Polsce 20 dni po mianowaniu przez Radę Prokuratora Europejskiego z Polski.

Kryteria oceny kandydatów i udział obserwatorów w rozmowach kwalifikacyjnych

MS przekazało, że trakcie rozmów kwalifikacyjnych oceniane będzie m.in.: doświadczenie kandydatów w prowadzeniu postępowań w sprawach nadużyć finansowych, doświadczenie w międzynarodowej współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, stopień znajomości języka angielskiego oraz ewentualny dorobek naukowy kandydatów.

"Podczas rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami mogą być obecne zgłoszone wcześniej w charakterze obserwatorów, bez prawa głosu, osoby wyznaczone przez organizacje pozarządowe, których działalność statutowa obejmuje działania w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich oraz osoby wyznaczone przez Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Izbę Radców Prawnych, Prokuratorię Generalną RP oraz KPRM" - przekazano w komunikacie.

Polska dołącza do Prokuratury Europejskiej

Pod koniec lutego Komisja Europejska podjęła decyzję potwierdzającą udział Polski w Prokuraturze Europejskiej. Na wniosek skierowany do Komisji przez Polskę Prokuratura Europejska będzie właściwa do prowadzenia dochodzeń i ścigania przestępstw naruszających interesy finansowe Unii, popełnionych w Polsce po 1 czerwca 2021 roku.

Siedziba urzędu Prokuratury Europejskiej znajduje się w Luksemburgu, a sama struktura tego organu jest dwupoziomowa. "Struktura wygląda w ten sposób, że tam, w Luksemburgu, znajdują się prokuratorzy europejscy, osoby, które są szczególnie wybrane do tego, aby sprawować nadzór nad różnymi postępowaniami, które są prowadzone w poszczególnych państwach członkowskich. To, co będzie naszym zadaniem, to dokonać wyboru tego właśnie Prokuratora Europejskiego z Polski" - wyjaśniał w styczniu szef MS Adam Bodnar.

Rola i działalność Prokuratury Europejskiej

Prokuratura Europejska jest niezależnym organem Unii Europejskiej odpowiedzialnym za ściganie przestępstw popełnianych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej. Wszczyna ona śledztwa, wnosi akty oskarżenia i pełni funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami państw członkowskich UE.

Prokuratura Europejska działa od czerwca 2021 r. Ściga m.in. oszustwa podatkowe, pranie pieniędzy i korupcję. Obecnie należy do niej 22 z 27 państw członkowskich UE. Polska będzie 23 państwem uczestniczącym w tej instytucji. Polskie organy ścigania współpracują już z Prokuraturą Europejską m.in. w zakresie pomocy prawnej świadczonej sądom i prokuratorom innych państw oraz w realizacji europejskiego nakazu dochodzeniowego i europejskiego nakazu aresztowania. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński

mja/ sdd/