Zbigniew Ziobro będzie wezwany przed komisję śledczą ds. Pegasusa, mamy do niego bardzo wiele pytań – zapowiada w rozmowie z „Super Expressem” przewodnicząca komisji, posłanka Trzeciej Drogi Magdalena Sroka. "SE" zauważa, że koledzy Ziobry z partii, jak choćby poseł Michał Wójcik, bronią byłego prokuratora generalnego.

"Super Express" podaje - na podstawie swoich nieoficjalnych ustaleń, że Zbigniew Ziobro zostanie wezwany przed oblicze komisji śledczej ds. Pegasusa najpewniej w maju.

Sroka o roli Ziobry w Funduszu Sprawiedliwości

"To za czasów Ziobry przekazano środki z Funduszu Sprawiedliwości na CBA, a CBA nie może być finansowane z budżetu państwa. Zbigniew Ziobro jako minister był dysponentem Funduszu Sprawiedliwości i to na nim spoczywał obowiązek w całej sprawie. Ziobro będzie wezwany przed komisję śledczą ds. Pegasusa, będzie przesłuchany. Terminu jeszcze nie ma, ale zostanie on wyznaczony" – zaznaczyła w rozmowie z gazetą Magdalena Sroka.

Czy Ziobro bronią partyjni koledzy?

"Domaganie się przez panią poseł Srokę przesłuchania za wszelką cenę Zbigniewa Ziobry jest nieludzkie. Każdy widział jak ciężko schorowanym człowiekiem jest minister Ziobro. Walczy w tej chwili o życie. To musi mieć ręce i nogi. Sam Zbigniew Ziobro wystąpił do marszałka Hołowni o wskazanie biegłych lekarzy, którzy ocenią jego stan zdrowia i możliwość, żeby był przesłuchany jako świadek – zaznacza w „SE” Michał Wójcik.