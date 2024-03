TVP skierowała do prokuratury zawiadomienie w sprawie szeregu nieprawidłowości przy zawieraniu umów, w których zaciągane były wielomilionowe zobowiązania, co narazić mogło TVP na szkodę wielkich rozmiarów – poinformowało Centrum Informacji TVP. Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz poinformował, że złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jacka Kurskiego.

TVP skierowała do prokuratury zawiadomienie w sprawie szeregu nieprawidłowości przy zawieraniu umów, w których zaciągane były wielomilionowe zobowiązania, co narazić mogło TVP na szkodę wielkich rozmiarów – poinformowało Centrum Informacji TVP. Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz poinformował, że złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jacka Kurskiego. "W dniu 21 marca Telewizja Polska S.A. w likwidacji skierowała do prokuratury zawiadomienie w sprawie szeregu nieprawidłowości przy zawieraniu umów, w których zaciągane były wielomilionowe zobowiązania, co narazić mogło TVP na szkodę wielkich rozmiarów" - napisano w komunikacie Centrum Informacji TVP. "To efekt trwających działań kontrolnych prowadzonych w Spółce" - wyjaśniono. Zawiadomienie ws. Jacka Kurskiego Poinformowano także, że "zawiadomienie dotyczy działań firmowanych przez byłego prezesaZarządu TVP Jacka Kurskiego, a także inne osoby pozostające w różnych okresach członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej". "Telewizja Polska S.A. w likwidacji nie wyklucza, że zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw będzie uzupełniane o kolejne wątki, gdyż kontrola i szczegółowa analiza dokumentacji w Spółce prowadzone są nadal na szeroką skalę" - zaznaczono. Możliwość popełnienia przestępstwa Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz poinformował, że złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jacka Kurskiego. "Były prezes TVP zniszczył publiczną instytucję" - napisał Sienkiewicz w mediach społecznościowych.