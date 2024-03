Lasy Państwowe chcą uczcić jubileusz 100-lecia zgłaszając propozycje utworzenia stu rezerwatów.

Odzyskanie niepodległości przez Polskę przynosiło mnóstwo wyzwań. Jednym z nich było uporządkowanie spraw dotyczących leśnictwa, scalenie i odbudowa zniszczonych przez zaborców i wojnę lasów. W 1924 roku powstały Lasy Państwowe, które obchodzą w tym roku swoje stulecie.

Polacy oczekują walki z ociepleniem klimatu

- Dziś, gdy nasz kraj jest niemal w 1/3 pokryty lasami, oczekiwania Polek i Polaków, którzy obserwują zmiany klimatu, koncentrują się na zwiększeniu ochrony lasów. W odpowiedzi na te oczekiwania leśnicy chcą zaproponować powołanie stu nowych rezerwatów przyrody – mówi Witold Koss, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Prace już się toczą. Do dzisiaj z nadleśnictw spłynęło ponad 200 propozycji nowych rezerwatów. Każda z nich jest teraz analizowana, tak by wybrać najcenniejsze i najbardziej różnorodne obszary. Oraz takie, w przypadku których istnieje najbardziej kompletne dane przyrodnicze. Po to, by zwiększyć szanse na szybkie utworzenie rezerwatów.

Leśnicy chcą działać transparentnie. Wybrane propozycje zostaną przedstawione Polkom i Polakom w Internecie. Tak by każdy po zapoznaniu się z opisem, zdjęciami i mapą mógł przedstawić swoje uwagi.

Nazwy rezerwatów wybierane online

- Chcemy by nasza propozycja 100 rezerwatów odzwierciedlała różnorodność i bogactwo przyrodnicze lasów – deklaruje Jerzy Fijas, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. zrównoważonej gospodarki leśnej, który jest koordynatorem przedsięwzięcia. I dodaje: - W tych przypadkach, gdy zaistnieje kilka propozycji nazwy, chcemy dać szansę zagłosowania on-line na jedną z nich.

Inicjatywa zakłada, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy zostanie wyselekcjonowanych sto propozycji nowych obszarów chronionych. Te propozycje będą następnie opublikowane online. Drugi krok to zgromadzenie niezbędnych dokumentów i uwzględnienie opinii różnych grup społecznych, takich jak lokalne władze, ekolodzy i ludzie mieszkający w pobliżu planowanych rezerwatów. W drugiej połowie roku, po zebraniu wszystkich wymaganych dokumentów, propozycje zostaną przekazane do Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, które mają uprawnienia do oficjalnego tworzenia rezerwatów.

"100 rezerwatów na 100-lecie Lasów Państwowych"

Projekt "100 rezerwatów na 100-lecie Lasów Państwowych" według zapowiedzi leśników nie jest jednorazowym przedsięwzięciem, ale częścią długofalowej strategii ochrony przyrody. Aktualnie, większość (86%) z ponad 1500 rezerwatów w Polsce znajduje się na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe, pokrywając obszar porównywalny z kilkoma parkami narodowymi.

- Chcemy, by tych sto nowych rezerwatów przyrody było naszym urodzinowym prezentem dla Polek i Polaków. Liczę, że pierwsze rezerwaty z okazji 100-lecia powstaną jeszcze w tym roku. To będzie trwałe i najlepsze upamiętnienie naszego jubileuszu, jakie można sobie wyobrazić – podsumowuje dyrektor Koss.