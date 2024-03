Branża handlowa jest najbardziej zadłużonym sektorem; wartość przeterminowanych zobowiązań sięga 2,34 mld zł - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Firmy handlowe są winne 1,7 mld zł instytucjom finansowym (bankom, firmom leasingowym, ubezpieczeniowym i firmom windykacyjnym). 280 mln zł stanowią wzajemne długi branży, a 100 mln zł to łączne zadłużenie wobec sektora IT.

Według KRD, główne problemy branży handlowej to wysokie koszty zatrudnienia, zatory płatnicze i trudności w dostępie do finansowania.

Długi sklepów wielobranżowych

Z analizy Krajowego Rejestru Długów wynika, że najwyższe długi notują hurtownie spożywcze i sklepy wielobranżowe. Średnie zadłużenie jednej firmy to 38 tys. zł, a 1 mld zł przedsiębiorstwa handlowe muszą odzyskać od swoich dłużników.

KRD przypomina, że według danych GUS koniunktura dla handlu detalicznego w lutym 2024 r. wyniosła -15,1 (w styczniu -8,3), a hurtowego -2,9 (w styczniu -4,1).

"Widać więc, że mniej korzystna sytuacja panuje obecnie w sprzedaży detalicznej. Koniunktura w handlu odnosi się do bieżącej sytuacji ekonomicznej charakteryzującej się popytem na towary i usługi, co z kolei wpływa na poziom sprzedaży, ceny oraz ogólną aktywność gospodarczą w sektorze handlowym. Może być określona jako dobra, gdy popyt i sprzedaż są wysokie, co zwykle prowadzi do wzrostu gospodarczego, albo jako zła, gdy popyt i sprzedaż maleją, co może prowadzić do spowolnienia gospodarczego" - dodano.

Raporty BIG

Dodano, że w ubiegłym roku firmy handlowe pobrały z Krajowego Rejestru Długów BIG rekordową liczbę prawie 53 tys. raportów gospodarczych o swoich klientach i kontrahentach, z czego połowę w samym czwartym kwartale. Poważne problemy ze spłatą zobowiązań finansowych ma obecnie 61,5 tys. firm z branży handlowej.

Według KRD, z łącznego zadłużenia hurtu i detalu wynoszącego 2,34 mld zł, najwięcej, bo 1,11 mld zł, należy do hurtowni. W tej grupie znajduje się blisko 20 tys. przedsiębiorców, a wśród nich również rekordzista z województwa wielkopolskiego, który ma 116 przeterminowanych zobowiązań finansowych na niemal 13 mln zł. Pod względem rodzaju prowadzonej działalności największe długi należą do hurtowi żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - to 194 mln zł.

Zaległości sprzedawców detalicznych

Z kolei sprzedawcy detaliczni wypracowali zaległości wynoszące 880 mln zł. Ma je blisko 30 tys. firm. Największą część tej kwoty – 228,8 mln zł, ma do spłacenia 8,5 tys. właścicieli sklepów niewyspecjalizowanych, sprzedających różnego rodzaju towary.

Dodano, że handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi wygenerował 353 mln zł długów. Na tę kwotę składa się 47,6 tys. przeterminowanych zobowiązań finansowych, których nie opłaciło 11,8 tys. dłużników.

Zadłużenia jednoosobowych działalności gospodarczych

Jak informuje KRD, większa część zadłużenia branży handlowej, co 1,29 mld zł, należy do jednoosobowych działalności gospodarczych, ma je 41 tys. mikrofirm handlowych. Na jednego mikroprzedsiębiorcę przypada do spłaty ponad 35 tys. zł. Reszta, czyli 1,055 mld zł, należy do 20,6 tys. spółek prawa handlowego. Średnie zadłużenie w tej grupie wynosi ponad 51 tys. zł.

Branża handlowa ma również swoich dłużników, od których próbuje odzyskać 967 mln zł. Oprócz innych firm handlowych, które są winne kolegom po fachu 280 mln zł, drugą co do wielkości sumę muszą zwrócić handlowcom firmy budowlane (236 mln zł), podium zamyka branża TSL (transport, spedycja, logistyka), która zalega im 120 mln zł.