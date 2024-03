Polska złoży kolejne wnioski o wypłatę środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na początku wrześniu tego roku - powiedziała w poniedziałek na antenie TVP Info ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

"Chcemy na koniec lata, czyli na początku września (...) składać kolejne wnioski o płatność (w ramach KPO - PAP) drugi i trzeci. Pierwszy złożyliśmy 15 grudnia i spodziewamy się pierwszych już pieniędzy w ramach tego wniosku o płatność na początku kwietnia" - powiedziała szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej.

Ministra przypomniała, że obecnie trwają konsultacje publiczne KPO, a na stronie resortu funduszy można zgłaszać swoje komentarze i uwagi do planu.

"Na początku kwietnia odbędzie się (...) spotkanie hybrydowe, (...) będziemy rozmawiać z partnerami społecznymi, z organizacjami, z interesariuszami, jakie mają uwagi i na te uwagi odpowiadać" - dodała.

W piątek ministerstwo funduszy przedstawiło projekt rewizji KPO i skierowało go do konsultacji. Zgodnie z opublikowanym przez resort harmonogramem, konsultacje potrwają do 15 kwietnia, a wcześniej - 8 kwietnia odbędzie się wysłuchanie publiczne. Z kolei 18 kwietnia miałby się zebrać Komitet Monitorujący KPO, podczas którego omówiony zostanie proces konsultacji społecznych oraz przedstawione zostanie stanowisko strony rządowej do zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag i propozycji do rewizji KPO.

Ministerstwo planuje, że 23 kwietnia rewizję przyjmie rząd, formalne jej wysłanie do KE nastąpi w ostatniej dekadzie kwietnia, a zmieniona decyzja wykonawcza Rady UE, która zatwierdzi zmiany w KPO, planowana jest do przyjęcia 16 lipca przez ECOFIN - Radę do Spraw Gospodarczych i Finansowych, składającą się z ministrów ds. finansów i gospodarki państw członkowskich.

Krajowy Plan Odbudowy dla Polski to 56 inwestycji i 55 reform. Celem jest wzmocnienie polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 i zwiększenie odporności na kryzysy. W ramach KPO Polska ma otrzymać 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO przeznaczona ma zostać na cele klimatyczne (46,6 proc.), transformację cyfrową (21,3 proc.), a także na reformy socjalne (22,3 proc.).

MFiPR proponuje objąć rewizją 11 z 55 reform - 8 z części grantowej i 3 z części pożyczkowej, oraz 22 z 56 inwestycji - 14 z części grantowej i 8 z części pożyczkowej.

Resort przewiduje, że 1,113 mld euro (ok. 4,8 mld zł) przeznaczone na wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej z uwolnionych środków w części grantowej, zostanie przeniesione do części pożyczkowej. 140 mln euro (ok. 600 mln zł) z tej puli ma trafić na termomodernizację w budynkach wielorodzinnych.

Kolejne 600 mln euro (ok. 2,5 mld zł) ma zostać przeznaczone na budowę bezpieczeństwa żywnościowego i skracanie łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz rolnictwo 4.0, gdzie odbiorcami wsparcia będą indywidualni rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy z sektora przetwórczego oraz duże centra przechowalniczo-dystrybucyjne.

Natomiast 493 mln euro (ok. 2,1 mld zł) trafi na wyposażenie szkół i instytucji w urządzenia i infrastrukturę informatyczną i telekomunikacyjną.

150 mln euro przeniesionych będzie z części pożyczkowej i ze zwiększonym do 300 mln euro (ok. 1,3 mld zł) budżetem będzie przeznaczone na realizację inwestycji dotyczących opieki długoterminowej i geriatrycznej w szpitalach powiatowych - zakłada również MFiPR.(PAP)

