To wielka chwila dla bezpieczeństwa w Polsce, bo nie ma dzisiaj sprawy ważniejszej, jak bezpieczeństwo naszej ojczyzny – mówił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz o decyzji dotyczącej ustanowienia w Polsce oddziału akceleratora innowacji obronnych NATO – Krakow DIANA Accelerator.

W czwartek ogłoszono nową mapę akceleratorów innowacji obronnych NATO w ramach programu Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA). Zgodnie z nią Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Krakowski Park Technologiczny wspólnie poprowadzą polski oddział tego akceleratora. Głównymi obszarami działalności Krakow DIANA Accelerator będzie wsparcie realizacji programów akceleracyjnych w obszarze rozwiązań technologicznych potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa i obronności wszystkich krajów sojuszniczych NATO.

Kraków miejscem transferów wojskowych technologii

Podczas piątkowego spotkania w krakowskiej AGH wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w stolicy Małopolski powstaje centrum, które będzie impulsem do translacji nowych technologii na potrzeby bezpieczeństwa i przemysłu obronnego w różnym wymiarze.

„W Polsce mamy z tym duży problem – nie brakuje naukowców, nie brakuje dobrych pomysłów, ale brakuje translacji tych rozwiązań do powszechnej produkcji. To jest ogromne wyzwanie dla całej gospodarki, ale też dla spraw związanych z obronnością” - mówił szef MON.

Według niego akcelerator DIANA ma być miejscem, wychwytującym najlepszych naukowców, start-upy, małe lub duże firmy, które posiadają nowe rozwiązania dotyczące podwójnego zastosowania, z jednej strony do użytku w sferze cywilnej, a z drugiej – do wykorzystania na potrzeby armii i bezpieczeństwa.

„To jest innowacyjne podejście (..). potrzebujemy firm, które zainwestują w drony, w sztuczną inteligencję, w to wszystko co dzisiaj jest przewagą konkurencyjną nie tylko w życiu cywilnym, jak pokazują doświadczenia wojny na Ukrainie” - mówił Kosiniak-Kamysz.

W jego ocenie rozwiązania opracowywane i wdrażane w AGH będą „niezwykłym wsparciem” dla tworzonego komponentu dronowego w strukturach polskiej armii, w dalszej perspektywie również komponentu satelitarnego.(PAP)

oprac. Piotr Celej

autor: Rafał Grzyb

rgr/ par/