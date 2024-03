Minister zdrowia Izabela Leszczyna przekazała, że według wstępnych uzgodnień z ministrem finansów, w następnym tygodniu zostanie przedstawiony ostateczny efekt prac tych dwóch resortów w sprawie zmian w składce zdrowotnej. Na początku marca podczas konwencji Trzeciej Drogi Szymon Hołownia stwierdził, że zmiana zasady poboru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców to "być albo nie być" jego formacji w rządowej koalicji.

Minister zdrowia pytana była w TOK FM o prace nad zmianą składki zdrowotnej. "Tak się umawialiśmy wstępnie z ministrem finansów, że w przyszłym tygodniu będziemy chcieli już zakomunikować ten ostateczny efekt prac między naszymi dwoma resortami" - przekazała.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców

Przypomniała, że chodzi o składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. "Tak jak obiecaliśmy, (...) odejdziemy od tej składki od aktywów trwałych i jednocześnie składka od dochodów będzie korzystniej naliczana dla przedsiębiorców, na pewno dla tych, nazwijmy ich, małych" - wyjaśniła.

Dopytywana, o ile ta zmiana zmniejszy dochody NFZ, odpowiedziała, że szczegóły zostaną zaprezentowane najpewniej w następnym tygodniu. Jednocześnie, uspokajając pacjentów, wytłumaczyła, że to nie spowoduje mniej pieniędzy w systemie. "Mamy ustawę nakładową i jeśli będziemy mieli niższe dochody NFZ, to dotacja z budżetu państwa musi być wyższa" - dodała.

Minister pytana, od kiedy ta zmiana składki zdrowotnej miałaby zacząć obowiązywać, odpowiedziała, że "z pewnością od nowego roku".

Leszczyna o projekcie zmian

Leszczyna dopytywana była także, czy ostateczny projekt tych zmian będzie konsultowany w koalicji rządzącej. Wyjaśniła, że dla niej partnerem do rozmów i osobą, której polecenia wykonuje, jest prezes Rady Ministrów. Zapewniła, że na pewno dostanie on ostateczną wersję, na którą czeka. "I tu później od pana premiera już zależy reszta rozmów z koalicjantami" - dodała.

Na początku marca podczas konwencji Trzeciej Drogi Szymon Hołownia stwierdził, że zmiana zasady poboru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców to "być albo nie być" jego formacji w rządowej koalicji.

Polski Ład

Wprowadzając Polski Ład, rząd Zjednoczonej Prawicy zmienił zasady naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, co skutkowało zwiększeniem ich obciążeń, dlatego chcą oni powrotu do starych zasad. Wprowadzenie korzystnych i czytelnych zasad naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców było jednym z punktów umowy koalicyjnej rządu Donalda Tuska. Zmiany w składce zapowiadał w kampanii wyborczej m.in. szef Platformy Obywatelskiej. Powrót do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej znalazł się też w 100 konkretach Koalicji Obywatelskiej na 100 dni rządu.