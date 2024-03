Rozpoczęliśmy prace nad ustawą o asystencji osobistej; to jeden z punktów umowy koalicyjnej, który połączył nas wszystkich - powiedział pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń. Ocenił, że propozycja złożona przez prezydenta Andrzeja Dudę jest niewystarczająca. Prezydencki projekt przewiduje od 40 do 200 godzin asystencji osobistej miesięcznie.

W tym miesiącu do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej osób zniepełnosprawnościami. Usługa ma być dostępna w każdym powiecie dla osób powyżej 18 lat i być finansowana z budżetu państwa.

Czy rząd poprze projekt?

Wiceminister Krasoń, pytany, czy projekt może liczyć na rządowe poparcie, ocenił, że regulacja jest niewystarczająca. Zapowiedział, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowywany jest projekt regulujący systemowy dostęp do asystencji.

"W konsultacjach nad projektem prezydenckim strona społeczna zgłaszała szereg poprawek. Jako Biuro Pełnomocnika również wysłaliśmy swoje propozycje, ale niestety wiele z nich i to tych kluczowo ważnych nie zostało uwzględnionych. Chodzi na przykład o zakres czynności, jakie może wykonywać asystent. Ta ustawa staje się dalece niewystarczająca" - powiedział wiceminister.

Punkt umowy koalicyjnej

Przypomniał, że systemowe wprowadzenie usług asystenckich to jeden z punktów umowy koalicyjnej obecnego rządu. "Pod tym pomysłem podpisała się Polska 2050, z której się wywodzę, PSL, Koalicja Obywatelska i Lewica. To jest coś, co połączyło nas wszystkich. W Biurze Pełnomocnika prace nad tym projektem już się rozpoczęły" - poinformował Krasoń.

Dialog ze stroną społeczną?

Zapewnił, że rozwiązania te powstaną w dialogu ze stroną społeczną. "Ogromnym zarzutem wobec Prawa i Sprawiedliwości było to, że w wielu kluczowych momentach nie słuchali obywateli, nie odbywały się konsultacje społeczne. Bardzo zależy mi na tym, aby w tym przypadku ten dialog był. Realny termin pojawienia się usług asystencji świadczonej w formie systemowej to końcówka 2024 r. lub początek 2025 r." - przekazał pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Prezydencki projekt

Prezydencki projekt przewiduje od 40 do 200 godzin asystencji osobistej miesięcznie. Asystencja osobista jest usługą społeczną o charakterze spersonalizowanego wsparcia - udzielanego w relacji jeden na jeden, które jest niezbędne do prowadzenia możliwie pełnego, samodzielnego życia.

Wsparcie może obejmować czynności samoobsługowe, utrzymanie higieny osobistej, prowadzenie gospodarstwa domowego, komunikowanie się z otoczeniem, poruszanie się i przemieszczanie oraz podejmowanie aktywności życiowej - społecznej i zawodowej.