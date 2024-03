Otrzymaliśmy pismo z pytaniem, czy w roku 2024 Biełsat TV będzie finansowana w kwocie 75 mln zł. Tej kwoty nigdy w MSZ nie było i nie ma - powiedział na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. "Na początku TV Biełsat była inwestowana po połowie przez MSZ i TVP. Dobrze, gdyby w przyszłości TVP do tego przedsięwzięcia się dokładała" - ocenił rzecznik.

Likwidator TVP S.A. Daniel Gorgosz zwolnił dotychczasową dyrektor Biełsat TV Agnieszkę Romaszewską-Guzy. Jak przekazała dyrektorka decyzję miał uzasadnić potrzebą "nowego otwarcia" w sytuacji redukcji budżetu stacji w 2024 roku - z planowanych 75 mln do 40 mln zł, czyli o ok. 47 proc.

MSZ obciął dotacje dla Biełsat TV ?

Wroński zaprzeczył, jakoby MSZ obciął dotacje dla Biełsat TV o niemal połowę. "Przez ostatnie kilka miesięcy byliśmy bombardowani informacjami, że Biełsatowi grozi zamkniecie, ponieważ MSZ nie daje pieniędzy. Teraz, kiedy te pieniądze zostały dane, jesteśmy bombardowani informacjami, że to MSZ jest organem państwa, który chce Biełsat TV w jakiś sposób zniszczyć" - mówił.

Wyjaśnił, że w 2022 r. podniesiono kwotę finansowania Biełsat TV do 63 mln zł, a w roku 2023 tę kwotę utrzymano. "Otrzymaliśmy pismo z pytaniem czy w roku 2024 Biełsat TV będzie finansowana w kwocie 75 mln zł. Tej kwoty nigdy w MSZ nie było i nie ma. Agnieszka Romaszewska, mówiąc o połowie, mówi o pieniądzach, których nigdy nie było" - podkreślił Wroński.

"Dostaliśmy od TVP projekt modernizacji całej koncepcji stacji nadającej na zagranicę i uznaliśmy, że jest to projekt dobry. MSZ nie zajmuje się robieniem telewizji, są od tego fachowcy. Nam zależy na tym, aby jak najwięcej treści istotnych dla państwa polskiego, informacji o Polsce, spraw istotnych dla Polonii trafiało za granicę" - mówił rzecznik.

Na co wydawano 200 mln zł?

Jego zdaniem, "do tej pory mieliśmy do czynienia z patologiczną sytuacją, gdzie dla zagranicy nadawały cztery osobne telewizje niewspółpracujące ze sobą". Poinformował, że było na to wydawane przeszło 200 mln zł, a "efekty tego były mizerne". "Jeszcze nigdy za tak wielkie pieniądze, przy zaangażowaniu tak wielu ludzi nie zrobiono tak mało" - stwierdził.

Kanał rosyjskojęzyczny w TVP World

"TV Biełsat dostanie 40 mln zł, ale równocześnie siłami TV Biełsat, która ma do tego ludzi, będzie przygotowany kanał rosyjskojęzyczny w TVP World - takie zapewnienie dostaliśmy z TVP" - dodał Wroński. Poinformował, że na rosyjskojęzyczny kanał zostały przeznaczone pieniądze, których cześć zostanie przekazana telewizji Biełsat - do 14 mln zł. "Tyle MSZ jest w stanie dać i tyle daje" - zaznaczył.

"Na początku TV Biełsat była inwestowana po połowie przez MSZ i TVP. Dobrze, gdyby w przyszłości TVP do tego przedsięwzięcia się dokładała" - ocenił rzecznik.