Policja prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawie zniszczenia wieńca przed pomnikiem smoleńskim w Warszawie. Chodzi o sytuację z udziałem polityków PiS: prezesa Jarosława Kaczyńskiego, posłanki Anity Czerwińskiej i posła Marka Suskiego.

Jak przekazał we wtorek rzecznik Komendanta Stołecznego Policji podinsp. Robert Szumiata czynności wyjaśniające są prowadzone w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I, zgodnie z kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia.

Materiały trafią do marszałka Sejmu

Podinsp. Szumiata dodał, że po zebraniu materiałów w takich sprawach przesyłane są one do Komendy Stołecznej Policji, a ta w ramach pomocy prawnej zwraca się do Komendy Głównej Policji i na koniec sprawa trafia do marszałka Sejmu.

"Dany poseł jest pytany wtedy, czy zgadza się na uchylenie immunitetu. Jeżeli się zgadza, to zostaje ukarany mandatem przez sąd. A jeżeli się nie zgadza, to jest głosowanie w parlamencie. Na razie sprawy są w toku i immunitetu nikomu w związku z tymi sytuacjami nie uchylono" – wyjaśnił Szumiata.

Podkreślił, że w sprawie z niedzieli z udziałem Marka Suskiego nie wpłynęło jeszcze zawiadomienie od pokrzywdzonego, czyli do właściciela wieńca.

Wieniec aktywisty

Aktywista Zbigniew Komosa podczas każdej miesięcznicy katastrofy smoleńskiej składa przed pomnikiem smoleńskim wieniec z tabliczką: "Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który, ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach".

"W październiku ub.r. Jarosław Kaczyński podszedł do wieńca, a następnie zniszczył wspomnianą tabliczkę. W kolejnych miesiącach zrobili to również Anita Czerwińska i Marek Suski. Ten ostatni zniszczył wieniec dwukrotnie, wliczając zdarzenie z ostatniej niedzieli" – napisał portal Onet, który pierwszy poinformował o postępowaniach w sprawie zniszczenia wieńców.

Pomnik upamiętnia ofiary katastrofy smoleńskiej

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

akuz/ joz/