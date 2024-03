Trwa 7. posiedzenie Sejmu X kadencji. Czwartkowe obrady są drugim dniem tego posiedzenia. Jak wygląda szczegółowy harmonogram obrad przewidzianych na 7 marca? Czym zajmą się posłowie drugiego dnia 7. posiedzenia Sejmu?

Posiedzenie Sejmu 7 marca - harmonogram

Sejm kontynuuje dziś swoje obrady. Drugiego dnia posiedzenia posłowie przeprowadzą pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji Kodeksu karnego, który został zgłoszony przez grupę posłów Lewicy, PSL-TD, KO i Polski 2050-TD. Zgodnie z projektowaną regulacją, zmianie ulegnie m.in. brzmienie art. 197 Kk, który dotyczy definicji gwałtu. Po zmianie, za gwałt uznawane będzie doprowadzenie do obcowania płciowego bez wcześniejszego wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody. W projekcie proponuje się również podniesienie dolnego wymiaru kary za zgwałcenie do lat 3, co - jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu - zmienia rozumienie zgwałcenia z występku na zbrodnię. Obecnie za zgwałcenie grozi kara od 2 do 12 lat więzienia.

Izba zajmie się przedstawionym przez Prezydium Sejmu projektem uchwały w sprawie nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności i produktów rolnych do UE. Jak zauważyli autorzy projektu, import tych produktów z Rosji i Białorusi w dalszym ciągu generuje ogromne dochody dla producentów, handlowców i budżetów tych państw.

Posłowie mają przeprowadzić też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu cywilnego oraz ustawy o kredycie konsumenckim. Jego celem jest wyjęcie kredytów dla rolników spod przepisów ustawy o kredycie konsumenckim.

Posiedzenie Sejmu 7 marca transmisja online

Transmisję z posiedzenia Sejmu można obejrzeć online. Obrady rozpoczną się o godzinie 9:00.