Na przyszły poniedziałek, przed wizytą w USA, zwołam Radę Bezpieczeństwa Narodowego. To bardzo ważne, by nasi sojusznicy widzieli, że Polska jako całość w sprawach bezpieczeństwa mówi jednym głosem - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas ćwiczeń Dragon-24 "To bardzo ważne, by nasi sojusznicy widzieli, że Polska jako całość, w sensie politycznym, w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach modernizacji polskiej armii, mówi jednym głosem" - dodał. BBN podało, że posiedzenie ma się rozpocząć o 9 rano.

Prezydent wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą, wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, szefem BBN Jackiem Siewierą, szefem Sztabu Generalnego WP gen. Wiesławem Kukułą oraz dowódcą sił amerykańskich w Europie gen. Christopherem Cavoli obserwował trwające ćwiczenia wojskowe Dragon-24, będące częścią dużych manewrów NATO Steadfast Defender-24.

Prezydent zapowiedział

Podczas wystąpienia prezydent zapowiedział, że na poniedziałek 11 marca zwoła posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przypomniał, że na wtorek 12 marca zaplanowana jest wizyta jego i premiera Donalda Tuska w Waszyngtonie, gdzie obaj liderzy spotkają się z prezydentem USA Joe Bidenem w 25. rocznicę dołączenia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Zaplanowane tematy rozmów z prezydentem USA

Prezydent wskazał, że podczas rozmów w prezydentem USA poruszone zostaną m.in. takie tematy jak obecna sytuacja NATO, przyszłe rozszerzenie sojuszu - m.in. o Ukrainę - a także współpraca polsko-amerykańska czy polskie zakupy zbrojeniowe w USA. "Chciałbym, żeby ta nasza wyprawa do USA została poprzedzona taką nieco bardziej uroczystą Radą Bezpieczeństwa Narodowego. Z góry zapowiadam, że tę Radę Bezpieczeństwa Narodowego zwołam na przyszły poniedziałek, na 11 marca rano, przed wylotem do Stanów Zjednoczonych" - zapowiedział prezydent.

Jak wskazał, chodzi o rozmowę o kwestiach bezpieczeństwa "w pełnym składzie polskiej sceny politycznej". "O tym, jak wygląda sytuacja w Sojuszu Północnoatlantyckim dzisiaj, jak wygląda kwestia modernizacji naszej armii, zakupów sprzętu, jakie realizujemy, jak również o zbliżającym się szczycie NATO (w lipcu w Waszyngtonie). Przede wszystkim chcę, żebyśmy przed tą wizytą w USA, przed wizytą w Białym Domu i spotkaniami z prezydentem Stanów Zjednoczonych i politykami w USA pokazali jedność polskiej sceny politycznej w sprawach bezpieczeństwa" - wskazał prezydent.

"To bardzo ważne, by nasi sojusznicy widzieli, że Polska jako całość, w sensie politycznym, w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach modernizacji polskiej armii, mówi jednym głosem" - dodał. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało w komunikacie we wtorek, że posiedzenie RBN odbędzie się w poniedziałek 11 marca o godz. 9.00.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny lub poselski (lub przewodniczący tych klubów), szefowie kancelarii prezydenta i BBN. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.