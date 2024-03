Szwecja jest odpowiedzialnym i dobrym partnerem - powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z ministrem obrony Szwecji Palem Jonsonem. W obecności ministrów podpisano kontrakt na granatniki przeciwpancerne o wartości około 6,5 mld zł.

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w poniedziałek w Gdyni z ministrem obrony Szwecji Palem Jonsonem. Kraj ten został w ostatnich dniach przyjęty do NATO.

Okazją do spotkania było podpisanie umowy przez prezesa Saaba Micaela Johanssona i szefa Agencji Uzbrojenia generała Artura Kuptela na granatniki przeciwpancerne i amunicję o wartości około 6,5 mld zł. Kontrakt obejmuje także infrastrukturę, szkolenia i symulatory, pakiet serwisowy.

"To jeden z najważniejszych kontraktów na sprzęt, który sprawdził się w walce na Ukrainie. Są bardzo dobre recenzje dotyczące tej broni, ona bardzo dobrze zdaje egzamin" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Szef MON wskazywał, że nie są to pierwsze zakupy dla polskiej armii w Szwecji, która - jak podkreślił - jest odpowiedzialnym i dobrym partnerem. Zaznaczył, że w najbliższych dniach do Polski trafi samolot wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW.

Jak relacjonował podczas wspólnej konferencji prasowej Kosiniak-Kamysz, ze swoim szwedzkim odpowiednikiem rozmawiał o współpracy w zakresie wzmacniania i obrony. Ministrowie omówili też temat kwestię wsparcia Ukrainy. "Ze wszystkich sił będziemy militarnie i humanitarnie wspierać Ukrainę" - zapewnił.

Szef MON dodał, że zaangażowanie wspólnoty europejskiej, wspólnoty państw NATO, Polski i Szwecji jest konieczne do tego, żebyśmy mogli żyć w wolnym świecie, musimy być przygotowani na wszystkie możliwe, nawet najtrudniejsze scenariusze.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Szwecja, wstępując do NATO, wstępuje do paktu, który będzie bronił każdego skrawka państw członkowskich NATO, a minister obrony Szwecji potwierdził, że artykułu 5 jest sprawą kluczową dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, Europy i cywilizacji.

Minister obrony Szwecji Pal Jonson powiedział podczas konferencji prasowej, że Polska i Szwecja nie będą tylko partnerami, ale będą też sojusznikami w NATO i podziękował za polskie wsparcie w akcesji do NATO.

"Jesteśmy pod wrażeniem polskich inwestycji w zakresie infrastruktury obronnej. Wiemy, jakie to jest ważne. Szwecja ze swojej strony będzie również wspierać Polskę nie tylko w zakresie działań w rejonie Morza Bałtyckiego, ale również w całym Sojuszu" – powiedział Jonson, który stwierdził też, że Szwecja ma podobne spojrzenie na Rosję i wie jak ważne jest wsparcie dla Ukrainy i jak ważne jest wspieranie NATO, by to był silny sojusz. (PAP)

Autor: Krzysztof Wójcik

kszy/ ann/