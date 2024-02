Co trzeci Polak obawia się, czy będzie w stanie regulować rachunki, a co drugi nie udźwignie niespodziewanego wydatku - wynika z badania "Consumer Signals" firmy Deloitte. 38 proc. ankietowanych zadeklarowało brak pieniędzy na koniec miesiąca - to wzrost o 3 p.p. wobec grudnia 2023 r.

W informacji Deloitte poświęconej najnowszej edycji badania „Consumer Signals”, monitorującego nastroje konsumenckie oraz wpływ takich czynników jak inflacja na decyzje zakupowe, wskazano, że wyniki ankiety świadczą o tym, iż koszty życia nadal stanowią wyzwanie dla wielu polskich konsumentów.

"45 proc. badanych (o 2 p.p. mniej niż miesiąc wcześniej), uważa, że ich sytuacja finansowa jest gorsza niż w roku poprzednim. Nadal co trzeci mieszkaniec Polski obawia się o swoją zdolność do regulowania nadchodzących płatności, a co drugi nie będzie w stanie ponieść niespodziewanego wydatku" - poinformowano.

Autorzy publikacji wskazali, że na niezmienionym poziomie (76 proc.) pozostaje odsetek prognozujących dalszy wzrost cen najczęściej kupowanych produktów. "Z kolei deklarujący brak pieniędzy na koniec miesiąca stanowią 38 proc. ankietowanych, o 3 p.p. więcej niż w grudniu 2023 r. Obawiający się o stan swoich oszczędności stanowią 39 proc. badanych, w porównaniu do 37 proc. miesiąc wcześniej" - zaznaczyli.

Zdaniem ekspertów Deloitte, mimo wielu wyzwań coraz więcej Polaków zdaje się z optymizmem patrzeć w przyszłość. "O 4 p.p., do poziomu 48 proc. wzrósł bowiem odsetek zakładających wzrost przychodów osobistych, a 38 proc. (+1 p.p.) oczekuje poprawy sytuacji finansowej. I tak 65 proc. badanych, o 5 p.p. mniej w porównaniu z poprzednią edycją badania, zakłada wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych" - wyjaśniono, dodając, że wyższe ceny odzieży przewiduje z kolei 56 proc. respondentów (-3 p.p.).

Według danych przedstawionych przez Deloitte, na niezmienionym poziomie pozostaje odsetek osób wskazujących na możliwy wzrost cen alkoholu i tytoniu oraz cen paliw (odpowiednio 65 i 68 proc.). 72 proc. (+2 p.p.) prognozuje z kolei wzrost kosztów mediów domowych.

"Rosnące koszty życia są szczególnym wyzwaniem dla osób mających trudności z odłożeniem części zarobków na koniec miesiąca, co z kolei przekłada się na obawy związane ze stanem swoich oszczędności" - zauważył Michał Pieprzny, partner, lider zespołu ds. sektora dóbr konsumenckich w Deloitte, cytowany w informacji.

Wskazał, że jednocześnie coraz mniej konsumentów spodziewa się podwyżek cen żywności, a niemal co druga osoba zakłada wzrost przychodów osobistych. "Można więc zaryzykować stwierdzenie, że w najbliższych miesiącach nastroje dotyczące osobistej sytuacji finansowej powinny ulec poprawie" - przewiduje Pieprzny.

W publikacji zwrócono również uwagę, że niepokoje dotyczące przyszłych poziomów cen dotyczą nie tylko Polski, ale również innych krajów. "Największy odsetek mieszkańców obawiających się dalszych wzrostów kosztów odnotowano w RPA (84 proc.), Hiszpanii (82 proc.), Francji (82 proc.) oraz w Meksyku (76 proc.). Na drugim krańcu zestawienia obaw dotyczących inflacji znajdują się Holandia (73 proc.), Indie (67 proc.), Japonia (63 proc.) oraz Arabia Saudyjska (62 proc.)" - podano.

Badanie zostało przeprowadzone pod koniec stycznia 2024 r. Eksperci Deloitte przebadali mieszkańców 19 krajów; oprócz Polski byli to obywatele: Arabii Saudyjskiej, Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Holandii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Indii, Japonii, Meksyku, RPA, Korei Południowej, Włoch, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. (PAP)

autor: Anna Bytniewska

ab/ mmu/