Podjąłem decyzję o przystąpieniu do klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej - poinformował senator Krzysztof Kwiatkowski. "Dziś wyzwania, które stoją przed Polską są inne. Sytuacja geopolityczna wokół naszego kraju się zmieniła. Dla każdego odpowiedzialnego polityka musi to mieć kluczowe znaczenie w wyborach, które dokonują."- zaznaczył

Na wspólnej konferencji z udziałem marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską i szefem klubu parlamentarnego KO Zbigniewem Konwińskim Kwiatkowski podkreślił, że przez ostatnie pięć lat był senatorem "niezależnym i bezpartyjnym".

"Starałem się ten czas wykorzystać najlepiej, jak potrafiłem, do pracy na rzecz obywateli" - dodał.

"Dziś wyzwania, które stoją przed Polską są inne. Sytuacja geopolityczna wokół naszego kraju się zmieniła. Dla każdego odpowiedzialnego polityka musi to mieć kluczowe znaczenie w wyborach, które dokonują. To jednoznaczna potrzeba do działania w większej zbiorowości. Dlatego podjąłem decyzję o przystąpieniu do klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej" - powiedział.