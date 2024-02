31,7 proc. badanych zagłosowałoby w wyborach do Sejmu na KO, a 29 proc. na PiS - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Na Trzecią Drogę głos oddałoby 15,3 proc. osób. Z kolei Lewica dostałaby 10,2 proc. poparcia, a Konfederacja 8 proc. Uczestników sondażu zapytano także o to, czy wzięliby udział w wyborach parlamentarnych, gdyby odbywały się one w najbliższą niedzielę. "54,8 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. 41,5 proc. odparło, że nie pójdzie zagłosować.

31,7 proc. badanych zagłosowałoby w wyborach do Sejmu na KO, a 29 proc. na PiS - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Na Trzecią Drogę głos oddałoby 15,3 proc. osób. Z kolei Lewica dostałaby 10,2 proc. poparcia, a Konfederacja 8 proc. Uczestników sondażu zapytano także o to, czy wzięliby udział w wyborach parlamentarnych, gdyby odbywały się one w najbliższą niedzielę. "54,8 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. 41,5 proc. odparło, że nie pójdzie zagłosować. Pytanie zadane przez ankieterów brzmiało: "Na które z ugrupowań zagłosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu, gdyby lista komitetów wyglądała następująco?". Najwięcej, bo 31,7 proc. respondentów odpowiedziało, że na Koalicję Obywatelską. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 29 proc. Na Trzecią Drogę (Polska 2050 i PSL) zagłosowałoby 15,3 proc. osób. Lewica dostałaby 10,2 proc. poparcia, z kolei Konfederacja 8 proc. 5,8 proc. badanych nie wiedziała na kogo oddać swój głos. Uczestników sondażu dla WP zapytano także o to, czy wzięliby udział w wyborach parlamentarnych, gdyby odbywały się one w najbliższą niedzielę. "54,8 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. 41,5 proc. uczestników badania odparło, że nie pójdzie zagłosować. 3,4 proc. badanych jeszcze nie wie, czy weźmie udział w wyborach" - czytamy. Badanie przeprowadzone przez United Surveys dla Wirtualnej Polski w dniach 10-11 lutego metodą mieszaną CATI i CAWI na grupie 1000 ankietowanych. Katarzyna Broda Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję Katarzyna Broda Zobacz wszystkie artykuły tego autora Wakacje kredytowe. Do konsultacji trafiła nowelizacja projektu »