Wygaszenie mandatu Mariusza Kamińskiego przez PKW. Niepewność w sprawie Macieja Wąsika. A potem stopniowa deeskalacja politycznego sporu – to scenariusz na najbliższą przyszłość

W tym tygodniu – może jeszcze dziś – ma się zebrać Państwowa Komisja Wyborcza, żeby wskazać kandydatów z listy Prawa i Sprawiedliwości, którzy mogą objąć mandat po Mariuszu Kamińskim. Według informacji DGP prawdopodobne staje się, że dojdzie do wygaszenia wyłącznie jego mandatu. Za takim wariantem może się opowiedzieć większość obradujących członków PKW. Zwłaszcza że wskutek roszad personalnych w tym gremium członkowie wskazani przez PiS mogą zostać przegłosowani.

Zgodnie z procedurą PKW powinna poinformować marszałka Sejmu o kolejnych kandydatach uprawnionych do objęcia mandatu. Do tej pory komisja zwlekała z decyzjami, bo mimo identycznego stanu faktycznego Sąd Najwyższy wydał dwa sprzeczne ze sobą orzeczenia. Za Maciejem Wąsikiem wstawiła się nieuznawana Izba Kontroli Nadzwyczajnej, a Izba Pracy potwierdziła utratę mandatu byłego szefa MSWiA. W tej sytuacji PKW zapytała Szymona Hołownię, czy podtrzymuje wniosek o wygaszenie obu mandatów. Ten podtrzymał decyzję, ale tylko w stosunku do Kamińskiego. Wcześniej w Monitorze Polskim ukazało się postanowienie marszałka w jego sprawie. Te dwa elementy są kluczowe dla PKW, by ruszyć z procedurą wobec byłego ministra.

Takiego rozwiązania nie zaakceptuje PiS. – Jesteśmy w kropce. Słyszę, że panowie mają startować do europarlamentu, co trochę by wyczyściło sprawę – przyznaje nasz rozmówca z Nowogrodzkiej. Wciąż możliwy jest wariant, gdy PKW znów nie podejmie decyzji, a sprawa przeciągnie się do czasu, aż w marcu dojdzie do częściowej wymiany składu komisji. A jeśli procedura zostanie uruchomiona, nie można wykluczyć, że nawet mimo rekomendacji Nowogrodzkiej, by nie obejmować mandatów po obu politykach, któryś z kolejnych kandydatów to zrobi. Mimo deklaracji w PiS zmienia się nastawienie w tej sprawie. Słyszymy, że ktoś i tak w końcu weźmie mandat, skoro i tak miałby to zrobić po eurowyborach, w których obaj politycy mieliby startować.

