Minister sprawiedliwości Adam Bodnar przekazał w poniedziałek, że Polska czeka obecnie na odpowiedź ze strony Komisji Europejskiej ws. przystąpienia naszego kraju do Prokuratury Europejskiej. Jak mówił, jest to "proces ważny dla polskiej prokuratury, na swój sposób rewolucyjny".

Szef MS, Prokurator Generalny przypomniał na konferencji prasowej po spotkaniu z Europejską Prokurator Generalną Laurą Kövesi, że "Polska podjęła starania w kierunku przystąpienia do Prokuratury Europejskiej".

"Taka decyzja została ogłoszona przez pana premiera Donalda Tuska, że będziemy w tym kierunku podążali zaraz w połowie grudnia 2023 r., następnie uzyskaliśmy zgodę Rady Ministrów, komisji senackiej ds. UE, kierowanej przez pana Bogdana Klicha, komisji sejmowej ds. UE, kierowanej przez pana posła Michała Kobosko. Następnie został sformułowany oficjalny wniosek do Komisji Europejskiej. Teraz czekamy na odpowiedź ze strony Komisji Europejskiej" - przekazał Bodnar.

Jak mówił, "to jest procedura wzmocnionej współpracy, co oznacza, że deklaracja ze strony rządu oraz pozytywna decyzja ze strony KE wystarcza, aby przystąpić do Prokuratury Europejskiej".

"Nie tracimy naszego czasu, podejmujemy już działania przygotowawcze, techniczne związane z tym, aby Polska stała się częścią Prokuratury Europejskiej, aby Polska mogła uczestniczyć w tym systemie" - podkreślił minister sprawiedliwości.

Ocenił, że jest to "proces ważny dla polskiej prokuratury, na swój sposób rewolucyjny". "Jestem wdzięczny za dobrą wolę współpracy, także za dzielenie się swoimi doświadczeniami" - dodał.

Bodnar poinformował, że docelowo, łącznie chcemy mieć 24 prokuratorów europejskich w trzech lub czterech biurach Prokuratury Europejskiej. Według ministra będą oni nie tylko w Warszawie, ale też w innych ośrodkach miejskich.

Kövesi zapowiedziała podczas konferencji, że służby europejskie będą wspólnie z polskimi instytucjami walczyły z przestępczością skarbową i zorganizowaną. Jak oceniła, "nie ma państw całkowicie pozbawionych korupcji i oszustw skarbowych", a myślenie, że pojedyncze państwo może samodzielnie zwalczać te zjawiska to "niebezpieczna iluzja".

Podkreśliła również, że wszelkie działania Prokuratury Europejskiej na terenie Polski będą zgodne z polskimi kodeksami, a postępowania będą prowadzone przed polskimi sądami. Kövesi zaznaczyła też, że wobec tego dołączenie do Prokuratury Europejskiej nie oznacza, że jakieś obce służy zyskają uprawnienia do działania w Polsce. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska, Mikołaj Małecki, Olga Łozińska, Andrzej Klim

ksi/ mml/ oloz/ klim/ sdd/