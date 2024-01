W czwartek zbiera się Sejm na dwudniowe posiedzenie; posłowie zajmą się m.in. dwoma obywatelskimi projektami ustaw: o Karcie Nauczyciela oraz o rencie socjalnej. Izba wybierze też członków komisji śledczej ds. Pegasusa.

Pierwszym punktem czwartkowych obrad będzie obywatelski projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, który został złożony w ubiegłej kadencji parlamentu przez ZNP. Zgodnie z projektem wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego mają stanowić określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego. Chodzi o kwotę przeciętnego wynagrodzenia ustalaną na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Kolejnym obywatelskim projektem złożonym w minionej kadencji Sejmu, a nad którym pochylą się w czwartek posłowie będzie projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Propozycja realizuje postulat osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy protestowali w Sejmie w marcu ubiegłego roku. Protestujący domagali się podwyższenia renty socjalnej do wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia, które wynosi 3490 zł brutto.

W czwartek Sejm rozpocznie także prace nad projektem nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz Kodeksu wyborczego, autorstwa Polski 2050-Trzeciej Drogi. Ma on zapewnić ciągłość funkcjonowania samorządu gminnego w przypadku wyboru wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na posła lub senatora.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że dotychczasowe regulacje w tym zakresie wprowadzały fikcję prawną, która wybranemu w wyborach parlamentarnych wójtowi de facto odbierała kompetencje już następnego dnia po wyborach. Jak zaznaczono, obecnie, w obawie przed kwestionowaniem skuteczności decyzji podjętych przez wójta, niezwłocznie po jego wyborze na posła lub senatora, wójt zaprzestaje faktycznej działalności na rzecz gminy, której jest organem wykonawczym.

Projekt ma umożliwić wykonywanie w pełni kompetencji wójta do dnia złożenia przez niego ślubowania na posła lub senatora. Ponadto daje kompetencje wójta jego zastępcy od dnia wydania postanowienia komisarza wyborczego o wygaszeniu mandatu wójta do dnia powołania przez premiera osoby pełniącej funkcję wójta.

W piątek posłowie wybiorą skład Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Sejm wysłucha ponadto informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2022, a także informacji rządu o sytuacji osób starszych w Polsce za 2022 r.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska

reb/ godl/