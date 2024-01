Lepiej jechać do sanatorium prywatnie czy na NFZ? Jakich kosztów można się spodziewać, jeśli zdecydujemy się na pierwszą wersję? Czym różni się sanatorium od uzdrowiska? O czym warto pamiętać, planując wyjazd? Dowiesz się z artykułu.

Sanatorium prywatnie czy na NFZ?

Wyjeżdżając do prywatnego sanatorium, przede wszystkim nie trzeba mieć skierowania od lekarza. Sami decydujemy o terminie wyjazdu oraz lokalizacji. W ten sposób unikniemy czekania w kolejce. Można samemu wybrać najbardziej komfortowe dla nas miejsce z łatwym dojazdem i odpowiadającymi nam warunkami.

Prywatne sanatorium. Jakie są ceny?

Na koszt pobytu w sanatorium mają wpływ: lokalizacja, standard ośrodka, liczba zabiegów, liczba posiłków (najczęściej dwa lub trzy) oraz sezon (zima/lato). Najtańsze pobyty są w okresie zimowym.

Poniżej przedstawiamy przykładowe oferty prywatnych sanatoriów nad morzem, w górach oraz w centrum Polski w okresie zimowym. Ile zapłacimy, jeśli zdecydujemy się teraz na pobyt w sanatorium prywatnym?

Morze

Na ceny ośrodków znajdujących się nad morzem spory wpływ ma lokalizacja. Przeważnie im bliżej morza znajduje się sanatorium, tym jest drożej. Przykładowe sanatorium prywatne w Kołobrzegu kosztuje minimum 1320 zł na tydzień. W cenie jest pięć zabiegów, bufet śniadaniowy i obiadokolacja, można dokupić lunch w cenie 40 zł. To cena za miejsce w pokoju dwuosobowym w terminie 20.01-16.02.2024 r. Pokój jednoosobowy kosztuje 1460 zł.

Centrum

Oferta jednego z sanatoriów w środkowo-wschodniej części Polski, w Nałęczowie, to 245 lub 200 zł/dzień (1715 lub 1400 zł/tydzień) w terminie od 01.01 do 31.03.2024 r. za miejsce w pokoju dwuosobowym w zależności od tego, czy pokój jest po wschodniej, czy po zachodniej stronie. Cena obejmuje trzy posiłki oraz trzy zabiegi dziennie. Ta sama oferta przy opcji pięciu zabiegów dziennie to koszt 1925 zł/na tydzień, jeśli wybierzemy pokój z oknami na wschód, lub 1855 zł/tydzień, jeśli będzie to zachodnia ekspozycja pokoju. Pokój jednoosobowy z trzema zabiegami kosztuje 2170 zł lub 1925 zł/tydzień w zależności: strona wschodnia czy zachodnia pokoju. Ta sama wersja z pięcioma zabiegami to koszt 2415 zł lub 2380 zł/tydzień.

Góry

Jeśli chcielibyśmy spędzić tydzień w sanatorium w Cieplicach (urokliwa część Jeleniej Góry), za miejsce w pokoju dwuosobowym na tydzień zapłacimy 1743 zł w terminie 01.01-14.04.2024 r. (wersja standard). Pokój jednoosobowy na tydzień w tym samym terminie i standardzie kosztuje 2444 zł. W cenie m.in. 3 posiłki i 18 zabiegów tygodniowo.

Uzdrowisko a sanatorium. Czym się różnią?

Nie każde sanatorium to uzdrowisko, tak samo uzdrowisko nie jest jednoznaczne z sanatorium. W uzdrowisku występują naturalne surowce lecznicze, a klimat ma potwierdzone lecznicze właściwości.

Sanatorium natomiast to obiekt lecznictwa uzdrowiskowego, w którym przebywające osoby chcą poprawić swoje zdrowie. Niekoniecznie musi znajdować się w miejscowości, która jest uzdrowiskiem.

W sanatorium możemy liczyć na kompleksową obsługę wyszkolonego medycznie personelu. Jesteśmy pod opieką lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Wyjazd do sanatorium szczególnie polecany jest osobom przewlekle chorym oraz takim, którzy wracają do zdrowia po przebytej chorobie.

Wyjazd do sanatorium. Na co zwrócić uwagę?

Przy planowaniu pobytu w sanatorium, zwłaszcza zimą, warto zwrócić uwagę, czy zabiegi wykonywane są w głównym lokum. W niektórych ośrodkach trzeba się przemieszczać między budynkami, aby dostać się na zabiegi, dlatego przy wyborze placówki warto o to dopytać. Zapewne stanowi to mniejszy problem latem, kiedy nie ma prawdopodobieństwa np. poślizgnięcia się na lodzie podczas mroźnej pogody.