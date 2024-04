Wielkie odliczanie do tegorocznych wyborów samorządowych na finisz. Jak podkreślają obserwatorzy sceny politycznej i samorządowcy będą to jedne z najważniejszych wyborów samorządowych w historii III RP. Dlaczego są tak szczególne i o czym zadecydują?

Wybory samorządowe 2024 – ciąg dalszy kampanii parlamentarnej

Wielu obserwatorów sceny politycznej i samorządowców wskazuje na niespotykaną w skali wyborów samorządowych doniosłość niedzielnych decyzji.

– Kwietniowe wybory samorządowe są domknięciem naprawy RP. Stanowią drugą odsłonę wydarzeń, których byliśmy świadkami podczas zeszłorocznych wyborów parlamentarnych. Przez ostatnie lata samorządy zostały zniszczone. Wypaczono ich ideę i zatracono reguły, które przecież doskonale wcześniej funkcjonowały. Wprowadzono korupcyjne mechanizmy, które uzależniały pomoc ze strony ówczesnego rządu od poziomu przychylności do poprzedniej władzy. O pozyskiwaniu ważnych dla lokalnych społeczności środków rządowych czy unijnych nie decydowała punktacja, czy atrakcyjne projekty, ale bardzo często odpowiednie stanowisko wobec władzy centralnej. To zabijało samorząd, który właśnie 7 kwietnia ma szansę powstać z popiołów i zacząć funkcjonować na nowo w zgodzie ze swoim pierwotnym zamysłem. Liczę, że w końcu w samorządach przywrócona zostanie przyzwoitość – podkreśla, w rozmowie z Gazetą Prawną, Stanisław Martuzalski, samorządowiec i społecznik.

Wybory samorządowe 2024 – rozliczenie obecnych władz samorządowych

Dr Patryk Kuzior, adiunkt Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej i samorządowiec zauważa, że niedzielne wybory rozliczą obecne władze samorządowe z tego, jak sobie poradziły w dobie kryzysów i zadecydują o kierunku samorządowej polityki, przynajmniej na kolejnych pięć lat.

– 7 kwietnia 2024 roku będzie dniem, w którym społeczności lokalne rozliczą obecne władze samorządowe z tego, jak radziły sobie w tej trudnej kadencji i zdecydują, kto będzie dzierżył władzę przez kolejne pięć lat. Na wybory te będzie zresztą wpływał też bieżący dyskurs polityczny. Dla koalicji, która wygrała jesienne wybory parlamentarne, jest ważne, by potwierdzić swoją dominację na politycznej scenie i wygrać ponownie, a PiS będzie próbowało odbić się po jesiennej klęsce. Trzeba także zauważyć, że urzędujący obecnie wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast ubiegający się o reelekcję w wyborach bezpośrednich w przypadku powtórnego wyboru będą swoje urzędy piastować po raz ostatni w związku z wprowadzonym ograniczeniem do dwóch kadencji okresu sprawowania funkcji. Z pewnością będzie to miało wpływ na ich styl rządzenia w kolejnych latach w przypadku odnowienia mandatu – mówi dr Patryk Kuzior.

Wybory samorządowe 2024 – kogo wybieramy?

W najbliższą niedzielę będziemy wybierać: