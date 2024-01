“Działań na rzecz poprawy atrakcyjności służby w długim okresie będzie dużo, ponieważ trzeba zwiększyć stan etatowy, żeby policja pracowała efektywniej. Będą to m.in. podwyżki uposażeń policjantów i uproszczenie procedury powrotu do służby” - powiedział dziś wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.

Efektywna policja, sprawne państwo

Wiceszef MSWiA w Programie Pierwszym Polskiego Radia zapowiedział zmiany w policji, które mają poprawić atrakcyjność służby. "Mamy w granicach 10 proc. wakatów w policji - to trochę ponad 10 tys. wakatów i to jest jeden z istotnych problemów w funkcjonowaniu policji" - powiedział i wyjaśnił, że znacząco wpływa to na spadek efektywności pracy policjantów.

Stwierdził, że przyczyn odchodzenia funkcjonariuszy ze służby jest wiele. "Są przyczyny krótkookresowe - spadek wiarygodności, utrata dobrego imienia i wizerunku, uwikłanie polityczne. To uwikłanie skończyło się po wyborach i już widać znaczącą zmianę w funkcjonowaniu policji, ale są też przyczyny wynikające ze zmian społecznych w naszym kraju - mniejszego zainteresowanie wszelkiego rodzaju służbami państwowymi" - wyjaśnił Mroczek.

MSWiA stawia na uzupełnianie braków kadrowych w policji. Są na to pieniądze

Jednym za narzędzi poprawy sytuacji mają być m.in. podwyżki uposażeń. "Oprócz środków na zwiększenie wynagrodzeń policyjnych mamy też na ten rok dużo więcej środków finansowych na wyposażenie dla policji" - dodał.

Wiceszef MSWiA zaapelował do wszystkich policjantów, którzy są jeszcze zdolni do służby, żeby wracali. "Upraszczamy procedury powrotu do służby" - zaznaczył.

Jak podkreślił, kolejnym działaniem będzie "ucywilnienie tej części działalności policji, która nie wymaga tego, aby wykonywali ją policjanci". "Działań w długim okresie będzie dosyć dużo, dlatego że trzeba zwiększyć stan etatowy, żeby policja pracowała efektywniej" - podsumował.