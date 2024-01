Stanowisko ALPOL Sp. z o.o.

Wobec publikacji przez portal Gazeta Prawna informacji zatytułowanej „UOKiK

nałożył ponad 37 mln zł kar. W tle zmowa producenta i dystrybutorów”, jako

przedstawiciele Alpol Sp. z o.o. oświadczamy, że nie zgadzamy się z decyzją Urzędu

Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – co do zasady. Uznajemy, że ustalenia

faktyczne, będące podstawą nałożenia na Spółkę kary pieniężnej są błędne i nie poparte

materiałem dowodowym, jakim dysponował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Oświadczamy – a oświadczenie to jest obiektywnie uzasadnione – Spółka nigdy nie

zawierała w jakiejkolwiek formie, jakichkolwiek porozumień, których celem byłoby

ograniczenie konkurencji na rynku. W związku z powyższym Alpol Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością – co oczywiste wobec bezzasadności decyzji UOKiK - złoży odwołanie

do Sądu.