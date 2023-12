Straż Graniczna przekazała, że tymczasowe kontrole na granicy polsko-słowackiej zostaną przedłużone do 1 lutego 2024 roku. Jak wspomniano, czynności te są tylko wykonywane na kierunku wjazdowym do Polski. W piątek skontrolowano 14,4 tys. osób i 6,5 tys. pojazdów.

"Do 1 lutego 2024 r. zostają przedłużone tymczasowe kontrole graniczne na granicy polsko-słowackiej. Kontrole prowadzone są tylko na kierunku wjazdowym do Polski. Przypominamy, że podróżni muszą posiadać dokument podróży – dowód osobisty lub paszport" - przekazała SG we wpisie na platformie X.

Jak podkreślono, granicę polsko-słowacką można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Zgodnie z informacja na stronie SG, do 1 lutego 2024 r. granicę polsko-słowacką można przekroczyć w: 17 drogowych przejściach granicznych, 3 kolejowych przejściach granicznych i 2 pieszych przejściach granicznych.

Kontrole na granicy ze Słowacją

We wcześniejszym sobotnim wpisie na platformie X Straż Graniczna poinformowała, że w piątek na granicy ze Słowacją skontrolowano 14,4 tys. osób i 6,5 tys. pojazdów. A od 4 października skontrolowano w sumie na kierunku ze Słowacji do Polski 1,062 mln tys. osób i 463 tys. pojazdów.

Od 4 października tę granicę przekraczać można tylko w wyznaczonych miejscach; odbywają się tam tymczasowe kontrole graniczne, wyrywkowo sprawdzane są osoby wjeżdżające do Polski. Trzeba mieć ze sobą dokument podróży - dowód lub paszport.

22 grudnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt noweli rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który zakłada wydłużenie tymczasowej kontroli na granicy ze Słowacją o kolejny miesiąc, do 1 lutego 2024 roku.