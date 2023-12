"Minister sprawiedliwości ma prawo ogłaszania o wolnych wakatach sędziowskich. Jeżeli potrzebne jest powołanie sędziego do danego sądu, to do ministra sprawiedliwości należy zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Polskim, że rozpoczyna się konkurs. Zgłaszane są kandydatury, które są następnie oceniane przez KRS. Uważam, że ze względu na to, że KRS działa w niekonstytucyjnym składzie, bo 15 członków zostało wybranych przez parlament, a nie przez samych sędziów, nie powinienem dokładać się do pogłębiania niekonstytucyjności tej sytuacji, czyli nowych nominacji sędziowskich, które będą dotknięte wadą" - wyjaśnił Bodnar.