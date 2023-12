Kolęda "Przybieżeli do Betlejem" jest jednym z popularnych utworów świątecznych, a jej historia sięga XIX wieku. Tekst do tej kolędy napisał Franciszek Karpiński, polski poeta i prawnik, a muzykę skomponował Karol Kurpiński, również polski kompozytor.

Kolęda ta powstała w okresie romantyzmu, a jej twórcy byli związani z polskim odrodzeniem narodowym. Utwór został opublikowany po raz pierwszy w 1820 roku w Warszawie w zbiorze pieśni kościelnych pod tytułem "Śpiewnik kościelny do nabożeństwa katolickiego na różne czasy roku".

Tekst "Przybieżeli do Betlejem pasterze" opowiada o pasterzach, którzy przybyli do Betlejem, by uwielbić nowo narodzonego Jezusa Chrystusa. Kolęda ta stawia nacisk na prostotę, pokorę i radość związane z narodzeniem Mesjasza. Charakterystyczne są również w niej elementy pasterskiego środowiska, co nadaje utworowi specyficzny, ludowy charakter.

"Przybieżeli do Betlejem" szybko zdobyła popularność i stała się jedną z ulubionych kolęd w Polsce. Z czasem została także przetłumaczona na różne języki i znalazła uznanie w innych krajach. Obecnie jest śpiewana w wielu wspólnotach chrześcijańskich na całym świecie podczas uroczystości bożonarodzeniowych.