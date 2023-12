Wymiana pięciu szefów służb na nowe osoby, to jest bardzo masywna zmiana. Oczywiście te osoby będą miały prawo doboru współpracowników, zastępców. Przede wszystkim trzeba się zorientować co się dzieje w środku, i to będzie zadanie nowych szefów - powiedział w poniedziałek na antenie TVN24 minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak pytany o odwołanie szefów służb.

Wymiana pięciu szefów służb na nowe osoby, to jest bardzo masywna zmiana. Oczywiście te osoby będą miały prawo doboru współpracowników, zastępców. Przede wszystkim trzeba się zorientować co się dzieje w środku, i to będzie zadanie nowych szefów - powiedział w poniedziałek na antenie TVN24 minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak pytany o odwołanie szefów służb. Zaznaczył, że w tej chwili trwają procedury i zmiany, jak sądzi, nastąpią szybko. Nowi szefowie Pytany o kandydatury na nowych szefów podkreślił, że dopóki trwa procedura nie będzie o tym mówił, ale oczywiście są pomysły na osoby, które pokierują służbami. Odniósł się także do tego, że w procedurze wyłaniania nowych szefów służb specjalnych opinię wyraża prezydent RP. "Opinia prezydenta nie jest wiążąca, z szacunkiem traktujemy pogląd głowy państwa - to jest zapisane w ustawach - natomiast prezydent ma prawo wyrazić opinię pozytywną, negatywną czy w pewien sposób wstrzymać się od głosu. Więc liczę, że wzajemne deklaracje w obszarze bezpieczeństwa państwa, znajdą swój wyraz w tym, że prezydent wyrazi opinię. Ta sprawa jest pomiędzy premierem a prezydentem. I z tego co wiem jest przedmiotem ustaleń" - powiedział Siemoniak. Zmiany w służbach specjalnych. Nie tylko kadrowe Zobacz również Szef CBA Andrzej Stróżny Pytany był również o obecnego szefa CBA Andrzeja Stróżnego, którego 4-letnia kadencja upływa w maju 2024 roku. "Każdy z tych szefów jest poważną osobą. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że podwładni premiera a w takiej roli są szefowie służb, próbują w jakikolwiek sposób kontestować jego decyzje" - podkreślił minister koordynator. W środę Centrum Informacyjne Rządu (CIR) poinformowało na stronie internetowej, że "premier Donald Tusk zwrócił się do Kolegium Służb Specjalnych, Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych i Prezydenta o wyrażenie opinii na temat odwołania szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego". Natomiast "o odwołanie szefów Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego wnioskował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz". "Kolegium pozytywnie zaopiniowało odwołanie szefów służb" – czytamy w komunikacie. Wcześniej sejmowa komisja ds. służb specjalnych pozytywnie zaopiniowała w wniosek Tuska o odwołanie szefów ABW, AW, CBA, SKW i SWW. Grażyna Latos Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję