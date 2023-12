Prezes zarządu gminnego PSL w Ostrowie Wlkp. Piotr Walkowski junior został zawieszony w prawach członka partii na pół roku. Powodem zawieszenia jest agitacja podczas wyborów parlamentarnych na rzecz polityka PiS – powiedział w sobotę PAP szef wielkopolskich struktur PSL, poseł Andrzej Grzyb.

Piotr Walkowski junior pełnił funkcję wiceprezesa powiatowego PSL i prezesa zarządu gminnego PSL w Ostrowie Wlkp.

Podczas kampanii wyborczej do parlamentu Walkowski oficjalnie poparł kandydującego do Senatu z Ostrowa Wlkp. Łukasza Mikołajczaka z Prawa i Sprawiedliwości. Na ulotce wyborczej kandydata na senatora została zamieszczona wypowiedź działacza PSL, który zachęcał do głosowania na działacza PiS.

Walkowski poparł kandydata PiS

Zdaniem działaczy PSL swoim zachowaniem Piotr Walkowski junior złamał artykuł 8 Statutu PSL i pakt senacki, ponieważ PSL poparło kandydatkę PO do Senatu z okręgu kalisko-leszczyńskiego.

Skarga na zachowanie Walkowskiego trafiła do prezydium, a następnie do sądu koleżeńskiego przy PSL w Poznaniu. Przypomniano, że Walkowski cztery lata temu też poparł działacza PiS. "Wtedy ta sprawa została pominięta milczeniem z naszej strony. Tym razem zostało to zauważone, wywołało to silną reakcję w naszych strukturach" – podkreślił Grzyb.

Zgodnie ze statutem partii członek PSL "ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za sprzeniewierzenie się zasadom ideowo programowym PSL, naruszenie jego statutu, niepodporządkowanie się i niewykonanie uchwał władz lub organów PSL oraz za niegodne zachowanie się przynoszące ujmę Stronnictwu". Wśród kar partyjnych wymienia się upomnienie, naganę, zawieszenie w prawach członka na okres do 18 miesięcy i wykluczenie z PSL.

Walkowski zawieszony na pół roku

Sąd koleżeński podął decyzję o zawieszeniu Piotra Walkowskiego juniora w prawach członka PSL na pół roku, licząc bieg terminu od listopada br.

„Sąd koleżeński przy wymierzeniu kary wziął pod uwagę postawę p. Walkowskiego, czyli przyznanie się do popełnienia błędu i wyrażenie skruchy. Zobowiązał się do naprawienia zachowania w dalszym swoim postępowaniu” – powiedział poseł Grzyb.

Jak dodał, kara powoduje, że Walkowski przez pół roku nie może być czynnym członkiem PSL, a więc nie może pełnić żadnej funkcji.

Ponadto, jeżeli zostanie utrzymany kwietniowy termin wyborów samorządowych, to ukarany nie będzie mógł kandydować z ramienia PSL. Obecnie Piotr Walkowski junior pełni funkcję przewodniczącego rady w powiecie ostrowskim.

PAP nie udało się skontaktować z Piotrem Walkowskim juniorem.(PAP)

Autorka: Ewa Bąkowska

bak/ par/