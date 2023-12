Zaprzysiężony już premier Donald Tusk powiedział: “Mogę tu, przed panem prezydentem, przed wszystkimi Polkami i Polakami przysiąc, że mój rząd dochowa wierności postanowieniom konstytucji”.

“Znak firmowy” ekipy Tuska: Wierność konstytucji

Przestrzegać będziemy wszystkich praw Rzeczpospolitej i naszym największym przykazaniem będzie dobro Ojczyzny i pomyślność obywateli

- powiedział premier Donald Tusk.

Kontynuował: Mój rząd panie prezydencie dochowa wierności postanowieniom konstytucji. Przestrzegać będziemy wszystkich praw Rzeczpospolitej i naszym największym przykazaniem będzie dobro Ojczyzny i pomyślność naszych obywateli" - podkreślił premier.

Wierność postanowieniom konstytucji, to będzie znak firmowy tej ekipy, tego nowego rządu - podkreślał premier Donald Tusk podczas uroczystości zaprzysiężenia Rady Ministrów w Pałacu Prezydenckim.

Moda na konstytucję, która nie jest tylko słowem

W środę rano w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda powołał Donalda Tuska na premiera, a także ministrów jego gabinetu. Podczas uroczystości nowy premier zwracając się do swoich ministrów wskazał, że ślubowali oni wobec całego narodu i to przed Polkami i Polakami "będziecie odpowiadali przez najbliższe lata za wszystkie swoje działania, za wszystkie swoje czyny".

"W ostatnich dniach wszyscy czujemy, że tak jakby wróciła moda na to słowo ‘konstytucja’. Naszym wspólnym zadaniem jest, żeby była to moda nie na słowo, tylko żeby to była moda na konstytucję, i ona na pewno nie minie do ostatnich dni naszych rządów. Mogę to panu prezydentowi przyrzec" - dodał premier Tusk.