Zgłaszam wniosek o zmianę porządku obrad i dodanie do porządku obrad projektu uchwały Sejmu dot. potępienia zachowania posła Grzegorza Brauna - powiedziała we wtorek w Sejmie posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. Zapowiedziała, że Lewica będzie wnioskować o wykluczenie z Prezydium Sejmu wicemarszałka Krzysztofa Bosaka (Konfederacja).

We wtorek poseł Konfederacji Grzegorz Braun, używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone w Sejmie świece chanukowe. Potem pojawił się na mównicy sejmowej. Po tym wydarzeniu marszałek Sejmu wykluczył go z obrad i zapowiedział skierowanie przeciwko niemu wniosku do prokuratury o zakłócanie obrządku religijnego. Hołownia ogłosił także, że Prezydium Sejmu ukarało posła Brauna odebraniem połowy uposażenia na 3 miesiące i całości diety na pół roku. Prezydium upoważniło Kancelarię Sejmu do złożenia zawiadomień do prokuratury.

Po przerwie w obradach Sejmu posłanka Lewicy zgłosiła wniosek formalny "o zmianę porządku obrad i dodanie do porządku obrad projektu uchwały Sejmu dot. potępienia zachowania posła Grzegorza Brauna, jako motywowanego nienawiścią i antysemityzmem".

Zaznaczyła, że "w Polsce nie ma miejsca na zachowania antysemickie, rasistowskie i ksenofobiczne". "Polska jest państwem otwartym, domem dla wszystkich obywatelek i obywateli, niezależnie od różnic w pochodzeniu, tożsamości religijnej i narodowej. Ten projekt uchwały przedkładam marszałkowi" - dodała.

"Będziemy także wnioskować o wykluczenie z Prezydium Sejmu wicemarszałka Krzysztofa Bosaka. Głosowaliśmy przeciwko tej kandydaturze i jesteśmy przeciwko tej kandydaturze, bo pan sobie nie poradził z prowadzeniem obrad, musiał je przejąć marszałek Hołownia" - zapowiedziała posłanka Lewicy. (PAP)

Autor: Katarzyna Krzykowska

ksi/ mhr/