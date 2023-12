Klub Poselski Konfederacja potępia zachowanie posła Grzegorza Brauna - głosi przyjęta we wtorek przez klub uchwała. Zachowanie Brauna potępił także jeden ze współprzewodniczniących Konfederacji Sławomir Mentzen.

We wtorek poseł Konfederacji Grzegorz Braun, używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone w Sejmie świece chanukowe. Potem pojawił się na mównicy sejmowej. Po tym wydarzeniu marszałek Sejmu wykluczył go z obrad i zapowiedział skierowanie przeciwko niemu wniosek do prokuratury o zakłócanie obrządku religijnego. Hołownia ogłosił także, że Prezydium Sejmu ukarało posła Brauna odebraniem połowy uposażenia na 3 miesiące i całości diety na pół roku. Prezydium upoważniło Kancelarię Sejmu do złożenia zawiadomień do prokuratury.

"Uchwała KP Konfederacja z 12 grudnia 2023 r.: Klub Poselski Konfederacja potępia zachowanie posła Grzegorza Brauna" - głosi dokument Konfederacji zamieszczony na platformie X.

Do zachowania Brauna odniósł się także na platformie X współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen. "Potępiam czyn Grzegorza Brauna. W najbliższej przyszłości podejmę dalsze kroki w tej sprawie" - oświadczył. (PAP)

Autor: Katarzyna Krzykowska

ksi/ mhr/