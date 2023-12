Chciałabym, żeby Strefa Czystego Transportu - wprowadzona w Warszawie - była trochę większa. Ona jest tak mała i jest tyle wyjątków, że tego praktycznie nie zauważymy - mówiła Urszula Zielińska (KO). Według niej Strefy Czystego Transportu powinny powstać w najbardziej zanieczyszczonych miastach.

Strefa Czystego Transportu w Warszawie

Rada Warszawy głosami radnych KO przyjęła uchwałę o Strefie Czystego Transportu (SCT), która od lipca 2024 r. ograniczy ruch samochodów w stolicy; zakłada zakaz wjazdu dla samochodów z silnikiem diesla starszych niż 18 lat i pojazdów benzynowych starszych niż 27 lat. SCT obejmie Śródmieście i fragmenty centralnych dzielnic miasta.

"Dobrze, że taką strefę (STC) wprowadzono. Szkoda, że na tak małym obszarze. Powinniśmy bardziej ambitnie podejść do tego. Dobrze, że jest, oswoimy się z nią i prosimy o więcej" - mówiła posłanka KO Urszula Zielińska, współprzewodnicząca partii Zieloni.

"Taka strefa powinna powstać w najbardziej zanieczyszczonych miastach, a w Polsce niestety bardzo wiele miast, jeśli nie większość, ma tragiczne, toksyczne powietrze" - podkreśliła.

Posłanka KO pytana, co z osobami starszymi, których nie będzie stać na wymianę auta zauważyła, że "tym osobom już dzisiaj szybciej będzie dojechać kolejką podmiejską". "Nie będą szukały 20 minut miejsca do parkowania, nie będą płaciły za parking. Musimy zachęcać te osoby, żeby przyjeżdżały do Warszawy transportem publicznym. I ten dojazd będzie tańszy" - zaznaczyła Zielińska.

"Nie dramatyzowałabym z tą Strefą Czystego Transportu. Ona będzie tak mała i będzie z niej tyle wyłączeń, że nie odczujemy tego jako mieszkańcy, ani jako goście przyjeżdżający do Warszawy" - zauważyła.

Posłanka Zielińska zapewniła też, że będzie zachęcać szefa PO Donalda Tuska, żeby do Sopotu podróżował koleją, a nie samolotem rządowym. "Zwłaszcza, że do Trójmiasta bardzo szybko można dojechać pociągiem i jest to bardzo wygodna podróż" - podkreśliła.

Kto będzie zwolniony z wymagań do stycznia 2028?

Według przyjętej uchwały, osoby zamieszkałe wewnątrz obszaru SCT i płacące podatki w Warszawie zwolnione będą ze spełniania wymagań strefy aż do stycznia 2028 r. – wówczas nie będą mogli poruszać się po strefie pojazdem z silnikiem Diesla starszym niż 13 lat i pojazdem benzynowym starszym niż 22 lata.

Dodatkowy wyjątek dla seniorów

Wprowadzony został również dodatkowy wyjątek dla seniorów (osób, które w 2023 roku ukończą 70 lat), o ile już przed przyjęciem uchwały o SCT byli właścicielami swoich pojazdów. Oznacza to, że osoby powyżej 70. roku życia, po spełnieniu określonych warunków, będą zwolnione bezterminowo z zasad obowiązujących w ramach SCT.

Inne wyjątki dla pojazdów

Od wymogów STC przewidziane są dodatkowe wyjątki wjazdu dla pojazdów spełniających jedną z poniższych kategorii. Wyłączenia ustawowe: służby (np. pogotowie, policja, straż pożarna, straż graniczna), pojazdy, którymi poruszają się osoby z niepełnosprawnością, inne (np. autobus szkolny z wycieczką). Wyłączenia gminne: pojazdy zabytkowe i historyczne – wyłączone pod zakazu są pojazdy spełniające definicję stosowaną przez ubezpieczycieli, specjalne (np. pomoc drogowa, karawan pogrzebowy). Wyłączenia gminne okazjonalne: przypadki losowe, np. dojazd do szpitala, lekarza, miejsca zdawania matury (przepustka do wykorzystania przez 4 dni w roku).