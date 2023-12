Prokuratura zmieniła w czwartek zarzuty Maksymilianowi F. z usiłowania zabójstwa na zabójstwo dwóch policjantów. Do zbrodni doszło w nocy z piątku na sobotę we Wrocławiu.

Zabójstwo dwóch policjantów

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Łukasz Łapczyński, Maksymilian F. został doprowadzony do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, gdzie prokurator ogłosił mu zmienione zarzuty zabójstwa dwóch policjantów na służbie poprzez oddanie do nich strzałów i spowodowanie obrażeń głowy skutkujących śmiercią pokrzywdzonych.

„Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień” – przekazał prokurator.

Zabójca zatrzymany przez policję

F. po dokonaniu zbrodni, został zatrzymany przez policję w sobotę rano we Wrocławiu. Wcześniej mężczyzna był poszukiwany listem gończym, miał odbyć karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności za oszustwo. W piątek wieczorem trafił w ręce policji. Gdy dwaj funkcjonariusze przewozili Maksymiliana F., ten strzelił do nich z pistoletu. Obaj policjanci zostali ranni w głowę, mimo wysiłków lekarzy nie udało się ich uratować. Zmarli w poniedziałek popołudniu.