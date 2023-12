"Jeżeli to jest projekt poselski, to posłowie powinni wiedzieć, co jest w tej ustawie, a nie że na komisji, kiedy padają pytania odnośnie konkretnych zapisów, odpowiedzi udziela człowiek którego nikt nie zna, który przychodzi na komisje i odpowiada na pytania posłów. Dlatego będziemy również rozszerzali nasz wniosek do CBA i prokuratury w tym zakresie, aby zbadały one, w jakich okolicznościach postały również zapisy dotyczące mrożenia cen za energię elektryczną, gaz i ciepło" - przekazał.