Chcemy zmienić regulamin Sejmu w kwestii tzw. drugiego konstytucyjnego kroku powoływania premiera, by nie wybierać go tak, jak papieża w XIX wieku, tylko za pomocą współczesnych systemów, które wskażą, jak kto głosował - powiedział we wtorek marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

W środę i czwartek Sejm będzie kontynuował pierwsze posiedzenie X kadencji.

Na konferencji prasowej w Sejmie Hołownia odniósł się do planów izby na te dni. Jak zapowiedział, w środę Sejm m.in. odbierze ślubowanie od wybranej w zeszłym tygodniu członkini Państwowej Komisji ds. Pedofilii Karoliny Bućko.

Hołownia o komisji ds. Pedofilii

"Działanie tej komisji było przez długi czas zablokowane. My dążymy do tego, by to działanie, tę komisję odblokować. Pani Karolina Bućko złoży ślubowanie i następnie chciałbym, żebyśmy jeszcze w czwartek wybrali przewodniczącego lub przewodniczącą tej komisji" - mówił Hołownia, zapowiadając, że we wtorek wieczorem uruchomi procedurę ws. zgłaszania kandydatów.

Państwowa Komisja ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 od dłuższego czasu, po rezygnacji przewodniczącego prof. Błażeja Kmieciaka z funkcji i dwójki innych członków z zasiadania w komisji pozostaje w niepełnym składzie. Wybrana Karolina Bućko uzupełni jeden z wakatów; zgodnie z przepisami, obsadzenie drugiego leży w gestii premiera.

Marszałek Sejmu wskazał podczas konferencji, że przed obradami, we wtorek wieczorem, zbierze się prezydium Sejmu, którego tematem będzie kwestia zmiany regulaminu Sejmu, która w środę ma trafić pod obrady, jeżeli uprzednio przyjmie ją prezydium. Jak powiedział, chodzi o dostosowanie procedur związanych z wyborem premiera przez Sejm w tzw. drugim kroku konstytucyjnym.

"Próbujemy rozwiązać ten kłopot. (...) W myśl obecnie obowiązujących przepisów premiera w XXI wieku wybieralibyśmy jak papieża w XIX, w całym opisie brakuje tylko białego lub czarnego dymu - to głosowanie przy pomocy imiennych podpisanych kart wrzucanych do urn... Dziś mamy w Sejmie sprawny sprzęt do głosowania, który jest w stanie precyzyjnie podać, kto za kim lub przeciwko komu głosował, to tak samo głosowanie imienne" - tłumaczył marszałek Sejmu.

Hołownia przypomniał również, że w środę Sejm zajmie się poselskim projektem ustawy dotyczącym zamrożenia cen energii, a także projektem o górnictwie; w czwartek natomiast Sejm ma zająć się sprawozdaniem sejmowej komisji ustawodawczej ws. powołania komisji śledczej do zbadania tzw. wyborów kopertowych; możliwe jest również drugie czytanie przepisów dot. cen energii.(PAP)

autorzy: Mikołaj Małecki, Karol Kostrzewa

