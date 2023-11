Przyjęcie zaproszenia od Mateusza Morawieckiego jest z naszej strony wyrazem szacunku dla urzędu premiera RP oraz dla 7,6 mln wyborców PiS, którzy zasługują na naprawdę propolski rząd - napisał w czwartek na platformie X współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak.

Premier Mateusz Morawiecki wystosował zaproszenia do szefów innych formacji politycznych: Lewicy, Polski 2050, Konfederacji i PSL. Pisze w nim, że w związku z desygnowaniem go na premiera i powierzeniu mu misji utworzenia rządu, zaprasza do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do wyboru pozostawił jeden z terminów: czwartek 23 listopada w przedziale między godz. 9 a 14 lub piątek 24 listopada w przedziale między 10 a 15.

Bosak przypomniał, że Rada Liderów Konfederacji zdecydowała, że w piątek o godz. 12.30 delegacja Konfederacji weźmie udział w konsultacjach z premierem.

"Przyjęcie zaproszenia jest z naszej strony wyrazem szacunku dla urzędu premiera RP oraz dla 7,6 miliona wyborców PiS, którzy zasługują na naprawdę propolski rząd" - napisał.

Poinformował, że do delegacji Konfederacji złożonej z 4 członków Rady Liderów zaprosili także Rafała Meklera - lidera protestu przewoźników.

"Wykorzystamy to spotkanie nie tylko do przedstawienia naszej krytycznej oceny premiera Mateusza Morawieckiego, ale także aby namawiać rząd na pilne decyzje potrzebne dla przetrwania polskich firm zagrożonych nieuczciwą konkurencją z Ukrainy" - przekazał Bosak.

W skład delegacji wyznaczonej przez Radę Liderów Konfederacji wejdą Krzysztof Bosak, Grzegorz Braun, Włodzimierz Skalik, Krzysztof Tuduj. (PAP)

