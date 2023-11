Klub PiS przedstawi we wtorek w Sejmie projekt uchwały; tą uchwałą chcemy uzyskać stanowisko polskiego Sejmu sprzeciwiające się zmianom traktatów Unii Europejskiej - poinformował w poniedziałek szef MON i przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Jak przekazał Błaszczak w TVP Info w uchwale chodzi o plany zmian w Traktacie o Unii Europejskiej z Maastricht oraz Traktacie o funkcjonowaniu UE. "Przyjęcie tych zmian doprowadzi nas do tego, że stracimy kontrolę nad obronnością. Oprócz straty weta, również stracimy kontrolę nad polityką bezpieczeństwa, nad polityką obronną" - zaznaczył.

Błaszczak ocenił, że po takich zmianach traktatów unijnych "staniemy się prowincją zarządzaną z Berlina". "To będzie tragiczne w skutkach dla bezpieczeństwa naszego kraju" - podkreślił szef MON.

We wtorek Sejm X kadencji ma kontynuować swoje pierwsze posiedzenie.

Przed miesiącem Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego (AFEC) przyjęła sprawozdanie zalecające zmianę unijnych traktatów. Główne proponowane zmiany to eliminacja zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach i transfer kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom UE m.in. poprzez utworzenie dwóch nowych kompetencji wyłącznych UE - w zakresie ochrony środowiska oraz bioróżnorodności oraz znaczne rozszerzenie kompetencji współdzielonych, które obejmowałyby osiem nowych obszarów: politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, ochronę granic, leśnictwo, zdrowie publiczne, obronę cywilną, przemysł i edukację.

Propozycje zmian traktatowych zaakceptowane przez Komisję Spraw Konstytucyjnych PE będą teraz poddane pod głosowanie na najbliższej sesji plenarnej Parlamentu. Gdyby PE przyjął raport, to trafi on do Rady UE, a następnie na szczyt Rady Europejskiej. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński

