Do Sejmu wpłynął projekt ustawy obejmujący zakaz handlu w Wigilię, która w tym roku przypada w niedzielę. Przewiduje on jednak, że handel będzie mógł się odbywać w niedzielę 10 grudnia do godz. 14. W poniedziałek do Sejmu wpłynął projekt noweli ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, który został przyjęty przez rząd w ubiegłym tygodniu. W projekcie, przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zaproponowano, aby Wigilia, która w tym roku przypada w niedzielę, była dniem objętym zakazem handlu. Wskazano, że rozwiązanie to jest uzasadnione szczególnym czasem, jakim jest Boże Narodzenie oraz spotkaniami rodzinnymi Polaków. Jednocześnie zaproponowano, aby tzw. niedziela handlowa wypadał 10 grudnia. Zgodnie z projektem handel tego dnia miałby się odbywać do godz. 14.00. Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. Zgodnie z przepisami niedziela handlowa przypada 17 grudnia br. W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz handlu nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto, nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności. Projektowana ustawa ma wejdzie w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. Wskazano, że tak krótki termin vacatio legis podyktowany jest potrzebą jak najszybszego wejścia w życie projektowanych przepisów. (PAP) autorka: Ewa Wesołowska ewes/ mick/ Adrian Borek